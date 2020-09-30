Запеклою є боротьба і на українських місцевих виборах. Кандидати масово скаржаться на відмову виборчкомів їх реєструвати. При чому підстави до відмови - доволі формальні. Тож у партіях упевнені: це - елемент нечесної політичної гри. Про битву за право бути кандидатом - далі.

Містечко Рубіжне. Луганщина. Перед будівлею територіальної виборчої комісії - протест. Бо члени виборчкому відмовилися реєструвати кандидатів одразу від кількох політичних сил.

Олександр Черенцов, кандидат у депутати Рубіжанської міської ради:

Они на сегодняшний день всячески стараются затянуть регистрацию политических партий, которые имеют высокие рейтинги. В частности, первое, это представители от "Опозиционной платформы - За жизнь". Второй по рейтингу это партия от "Слуги народа", также не зарегистрированы сегодня, "Европейская солидарность".

Анатолій Бусєнков, кандидат на посаду Рубіжанського міського голови:

Такого беспредела, чтобы от Комиссии зависело право на регистрацию депутатов, не видел никогда.

Тож люди - учасники акції протесту - вийшли підтримати своїх кандидатів, і вимагають зареєструвати претендентів від усіх партій.

Сегодня происходит политический беспредел на территории Донбаса. Мы не позволим украсть наши голоса. Мы требуем зарегистрировать избирательный список "Опозиционная платформа - За жизнь".

Регіон - інший, ситуація - схожа. Миколаїв. Міськвиборчком після численних затримок і пауз, нарешті збирається на засідання.

Тетяна Павлова, голова Миколаївської міської територіальної виборчої комісії:

Пауза така, оскільки секретар комісії, що була на минулому засіданні, зараз відсутня.

Коли черга доходить до реєстрації кандидатів у депутати міськради від ОПЗЖ, починаються спроби відмови. Спершу посилаються на недотримання гендерної квоти в списках. Потім, на нібито відсутність документів у претендентів. У партії кажуть: плутанина з паперами - через те, що комісія безвідповідально поставилася до їх зберігання.

Юрій Загородній, керівник Миколаївської обласної партійної організації "Опозиційна платформа - За життя":

У нас є сумніви, що з цими списками не попрацювали належним чином ті, хто не зацікавлений в реєстрації нашої політичної сили. Розуміючи це, ми черговий раз повторили списки, які здавали 24 вересня. Ці списки ми передали в міську комісію, щоб вона встановила правильні списки.

Час спливає, а в кабінеті сперечаються. Оголошують перерву, один зі спостерігачів непритомніє, списки звіряють поіменно.

Хорошевська, Трифонов, Болотов.

Та зрештою питання про реєстрацію списку "Опозиційної платформи - За життя" ставлять на голосування. І провалюють. Тож своє право на участь у місцевих виборах 25 жовтня Миколаївська регіональна організація партії хоче обстоювати в суді.

Юрій Загородній, керівник Миколаївської обласної партійної організації "Опозиційна платформа - За життя":