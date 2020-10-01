У Нігерії сонячні батареї на дахах будинків встановлюють жінки. Нігерійки змогли опанувати тонкощі професії інженера-електрика не гірше за чоловіків. Як, попри проблеми та упередження близьких, - домагатися свого, - далі у сюжеті.

З кожним роком попит на відновлювані джерела енергії зростає. Ану Адасолум - керівничка однієї з нігерійських компаній, що займається встановленням сонячних батарей. Для роботи на дахах будинків жінці потрібні були висококваліфіковані інженери. Проте в Нігерії їй не вдалося знайти достатньо фахівців у цій сфері.

Ану Адасолум, керівничка енергетичної компанії:

Щоб у майбутньому мати досвідчених керівників і менеджерів у сфері енергетики, їх потрібно навчити. Тому ми вирішили організувати курс для жінок-інженерок, щоб згодом не сумніватися у їхньому професіоналізмі. Програму зможе опанувати і той, хто не має спеціальної освіти в енергетичній сфері.

На сьогодні в енергетичній компанії, яку очолює Адасолум, уже працюють 11 жінок-інженерів-електриків.

Естер Адегбаджу, інженерка в енергетичній компанії:

Це справді цікаво. Я маю можливість допомагати людям. І той факт, що справді можу займатися встановленням таких ось складних систем - дуже захоплює. Мене це надихає.

Мета програми - вирішити труднощі, з якими стикаються жінки-інженери під час пошуку роботи. А також розширити доступ до електроенергії в країні.

Ану Адасолум, керівничка енергетичної компанії:

Людей насторожують жінки, які виконують таку фізично непросту роботу. І їм рідко надають таку можливість. Проте це ж не означає, що вони не можуть працювати в цій сфері. Якось до мене зателефонував чоловік однієї працівниці та сказав, щоб я не дозволяла його дружині залазити на дах. Хоча вона саме це і хотіла зробити.

Адасолум сподівається, що її ініціатива переконає інші корпорації наймати більше жінок на роботу в галузях, де все ще переважають чоловіки.