На похоронах подстрелили семь человек/ Фото: jsonline.com

В американском городе Милуоки, штат Висконсин, во время похоронной процессии были ранены семь человек.

Обстрел произошел у похоронного бюро, где люди прощались с 26-летним мужчиной, которого застрелили 17 сентября, сообщает Milwaukee Journal Sentinel.

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Неизвестный мужчина на автомобиле остановился у похоронной процессии, в которой было около сотни человек, и открыл огонь. В настоящее время полиция не раскрыла преступление.

Известно, что в результате стрельбы были ранены 3 женщины в возрасте 24, 26 и 48 лет, а также 4 мужчины 20, 24, 26 и 29 лет.

Как сообщили в местной полиции, все пострадавшие находятся стабильном состоянии в больнице и все должны выжить. Правоохранители разыскивают нападающего.

Ранее сообщалось, что женщина "восстала из мертвых" на собственных похоронах.