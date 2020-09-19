Чемпиона Ливана "случайно" застрелили на похоронах [ Редактировать ]
Ливанского футболиста Мохамеда Атви застрелили просто во время похорон одной из жертв взрывов в порту Бейрута. Об этом сообщает Аljazeera.
По данным издания, 32-летний Атви стал жертвой беспорядочной стрельбы в воздух, которой почтили память усопшего. Одна из пуль стала рокой - она попала Мохамеду в голову.
Стоит отметить, что футболист находился в коме 21 день после ужасного инцидента.
В активе ливанца выступления за бейрутский "Ансар". В составе клуба он трижды становился чемпионом страны. Он защищал цвета команды на протяжении десяти лет.
Также, на счету Атви выступления за сборную Ливана. Он трижды принимал участие в матчах национальной команды.
Напомним, ранее автора "Форрест Гампа" нашли мертвым в США.
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