Мы откроем детские сады в Киеве, закрытые при нынешней власти - Александр Попов [ Редактировать ]
В Киеве необходимо восстановить работу детских садов, закрытых за последние годы. Об этом заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Попов. По его словам, политика нынешней городской власти лишь усугубляет проблему киевлян с устройством маленьких детей в дошкольные учреждения.
"За последние шесть лет в Киеве закрыты 67 детских садов. Когда я вижу эти цифры, то просто не понимаю мотивов нынешней власти. В городе, где очередь в дошкольные учреждения насчитывает тысячи человек, их закрытие недопустимо", - заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Он напомнил, что в 2010-2013 годах было создано 10 тысяч мест для детей Киева.
"Мы боролись с тем, чтобы сократить очередь в детские сады, и нам это удалось. Поэтому я не могу понять, как можно было закрывать их в ситуации, когда проблема не решена. Теперь ее будет решать уже новая городская власть", - сказал политик.
По его словам, еще до Нового года необходимо провести проверку всех закрытых детсадов, и те из них, которые не нуждаются в капитальном ремонте, открыть снова.
"Забота о маленьких киевлянах и их семьях - приоритет для нашей команды. И мы сможем за несколько месяцев решить вопрос о том, чтобы очередей в детские сады в Киеве больше не было", - резюмировал Александр Попов.
Напомним, во время руководства Александра Попова были отремонтированы и построены десятки школьных и детских учреждений. В частности, в Дарнице были построены школа "Киевская Русь" и Инженерная гимназия.
по теме
ОПЗЖ лидирует на выборах в облсовет Николаевской области - опрос
27,8% респондентов, опрошенных в Николаевской области Украинской социологической группой, проголосовали бы за партию "Оппозиционная платформа - За життя"
Отставка Фокина означает, что власть Украины официально отказалась от выполнения Минских соглашений - Виктор Медведчук
Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин озвучил несколько бесспорных фактов, которые отрицаются украинской властью
Власть не допускает к участию в выборах на пост мэра Славянска кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Павла Придворова
23 сентября региональная организация "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Славянске подала документы на регистрацию кандидата на должность городского головы Павла Придворова
Незаконное пребывание сил НАТО на территории Украины - это ползучая оккупация, за которую должен ответить Зеленский
29 мая 2020 года пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer пересекла воздушное пространство Украины
Юрий Бойко в Виннице представил кандидатов в депутаты горсовета и кандидата на должность мэра города
В среду, 23 сентября, в Виннице состоялась партийная конференция "Оппозиционной платформы - За жизнь"