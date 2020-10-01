В Киеве необходимо восстановить работу детских садов, закрытых за последние годы. Об этом заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Попов. По его словам, политика нынешней городской власти лишь усугубляет проблему киевлян с устройством маленьких детей в дошкольные учреждения.

"За последние шесть лет в Киеве закрыты 67 детских садов. Когда я вижу эти цифры, то просто не понимаю мотивов нынешней власти. В городе, где очередь в дошкольные учреждения насчитывает тысячи человек, их закрытие недопустимо", - заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Он напомнил, что в 2010-2013 годах было создано 10 тысяч мест для детей Киева.

"Мы боролись с тем, чтобы сократить очередь в детские сады, и нам это удалось. Поэтому я не могу понять, как можно было закрывать их в ситуации, когда проблема не решена. Теперь ее будет решать уже новая городская власть", - сказал политик.

По его словам, еще до Нового года необходимо провести проверку всех закрытых детсадов, и те из них, которые не нуждаются в капитальном ремонте, открыть снова.

"Забота о маленьких киевлянах и их семьях - приоритет для нашей команды. И мы сможем за несколько месяцев решить вопрос о том, чтобы очередей в детские сады в Киеве больше не было", - резюмировал Александр Попов.

Напомним, во время руководства Александра Попова были отремонтированы и построены десятки школьных и детских учреждений. В частности, в Дарнице были построены школа "Киевская Русь" и Инженерная гимназия.