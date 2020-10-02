Зима вже близько: яких сум українцям чекати в платіжках? [ Редактировать ]
Тарифи! Слово, яке дуже вподобали політики і яке хвилює українців, мабуть, найбільше з усієї політичної термінології. Зима вже близько, тож і розмов про підвищення тарифів побільшало. Але чи правдиві вони? Яких сум чекати в платіжках? Та чи можна уникнути здорожчання? Інна Томіна усе з'ясувала.
Довкола цього столичного будинку... Наче мінне поле.
Давно? - Кілька днів.
Труби тут рвуться одна за одною. Ця вже третя за тиждень, каже пані Світлана.
Світлана Яремчук, мешканка будинку:
На одному й тому же місці. І йде розриття і іменно в таких числах, коли треба було запускати і гарячу воду і опалення.
Поки жінка показує діряві комунікації, порив стається вже в третьому місці.
Тепломережа тут прокладена ще у шістдесяті. Зараз її постійно ремонтують, утім якість кульгає. Величезні ями не засипають місяцями, а люди в будинку місяцями сидять без гарячої води.
В тому році, в нас памятаю. Місяців дев'ять не було гарячої води.
Та якщо влітку без неї ще можна, що робити зараз? Коли зима близько... перебиватись. До того ж, є проблеми і з насосами, які через стрибки струму, не дають тепло на верхні поверхи. Комунальна картинка - знайома мільйонам українців. От тільки в квитанціях цю картинку - чомусь не враховують.
Ольга, мешканка будинку:
Десь 2,5 тисячі виходить за опалення. Дуже багато.
Так було торік, і зекономити цього теж наврядчи вдаться. Попри утеплені стіни і нові вікна, тепловтрати в будинку шалені. В підвалі бачимо очевидну причину.
Ну, я не знаю як це називається… Ну, це ж не теплоізоляція? ЖЕК каже, це теплоенерго. Енерго каже: вибачте це ваші проблеми.
Тож не дивно, що батареї взимку нагріваються максимум до 30 градусів, замість норми в 52.
Інна Миколаївна, мешканка будинку:
Понимаете, цена большая, а отопление никакое. Получается 16-18 градусов. Это конечно мало. 18 еще терпимо, а 16 мало. Ну, одеваемся, утепляемся.
Попри це, люди тут не мають боргів за комірне. Та чи буде так у жовтні? У країні на носі старт опалювального сезону. І якими тарифами він здивує? Невідомо. Щоправда, в Національному регуляторі переконують - різких змін не буде.
Ольга Бабій, членкиня Національної комісії регулювання ринків енергетики та комунальних послуг:
Зараз таких чинників немає, підстав таких немає.
І хоча тотально з жовтня все не підвищиться, зростання тарифів усе одно неминуче, кажуть експерти. Орієнтовно на 20 відсотків подорожчає газ. Найкоштовнішим блакитне паливо в жовтні стане для одеситів майже 7 гривень за куб. Хоча, ще влітку ми мали так зване "цінове дно".
Андрій Блінов, економіст, експерт НБУ:
Той же самий "Нафтогаз" і інші постачальні газові компанії вони знижували ціну газу буквально до трьох тисяч гривень за тисячу кубометрів. На сьогоднішній день вже майже всі постачальники з податками говорять про те, що газ точно буде зараз вже в жовтні коштувати більше п'яти тисяч.
Тетяна Бойко, координаторка житлово-комунальних програм мережі "Опора":
Ну, ціни на жовтень, які були оприлюднені буквально вчора позавчора, вони від 4,9 гривень за метр кубічний в "Нафтогазі" до фактично майже 7 гривень в деяких приватних постачальниікв. Тому, ті хто оалює будинки природним газом, в них ця ціна зросте десь на відсотків 20.
Ціни на холодну воду теж не будуть торішніми. Бо з вересня в країні зросла мімалка до п'яти тисяч. А з нового року обіцяють - всі шість.
Андрій Блінов, економіст, експерт НБУ:
А в собівартості холодної води, майже сорок відсотків становить що - оплата праці. водоканали через підвищення мінімальної зарплати будуть змушені простити Національну комісію затвердити нові тарифи.
Під питанням і вартість електрики. Її здорожчання назріло вже давно, кажуть у НКРЕ КП. Про скасування пільгових цін на перші сто кіловат говорили ще торік. Однак, поки - це відтермінували. От чи надовго?
Ольга Бабій, член Національної комісії регулювання ринків енергетики та комунальних послуг:
Все буде злежати від рішення уряду і до кінця року попередньо ми не бачим чинників які б стали підставою для зміни вартості електроенергії.
Тривожить споживачів і те, що Кабмін вирішив скоротити на 757 мільйонів витрати на пільги та субсидії. В Мінсоцполітики пояснюють: минула зима була рекордно теплою, тож вдалось - навіть заощадити. Тому цей залишок пустили на інші цілі. І в новому сезоні грошей заклали - менше.
Марина Лазебна, міністр соціальної політики України:
Ми заклали 36,6 млрд грн. В цьому році, 2020, зараз, після квітневих змін до бюджету, становить 39,3 мільярди і знову ж таки. Це плануються кошти, якщо нема стрімкого зростання тарифів.
Крім того, через пандемію, людям тепер не обов'язково знову йти до органів соцзахисту: субсидії перепризначили всім автоматично.
Марина Лазебна, міністр соціальної політики:
Ми порахували, що ті три мільйони домогосподарств, які в принципі є в системі, в програмі субсидій, вони і будуть там надалі залишатися.
Загалом картина не виглядає надто страшною, проте причин для оптимізму - мало, кажуть експерти. А люди тим часом чекають зими. В будинках із вічно розритими трубами та з постійно зростаючими сумами у квитанціях - в поштових скриньках.
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