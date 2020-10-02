У п'ятницю, 2 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "Мир чи Війна" народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура розповів про проведення місцевих виборів в Україні.

Ми занчно посилили відповідальність на цих виборчих процесах за фальсифікації, за підкуп виборців. У невеликих містах, де живуть 100 тисяч людей, 2-3 тисячі голосів - не можуть бути вирішальними, зараз поліція розслідує справи і виводить на чисту воду.

Також політик додав, що місцева влада повинна докласти усіх зусиль. щоб громадяни України були здоровими

Місцева влада повинна не забувати, що поряд зі словом "місцева" є і слово "влада", а це значить, що вона повинна забезпечити все для того щоб українські громадяни були здоровими і вибори відбулися.

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