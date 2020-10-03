Харківський ліцей "Обдарованість" за підтримки Юлії Світличної очолив рейтинг найуспішніших навчальних закладів України [ Редактировать ]
Вчитель - найпотрібніша професія з усіх існуючих. Утім, українським освітянам часто доводиться працювати на голому ентузіазмі.
Та попри це, педагогам вдається мотивувати учнів і досягати високих результатів. Про секрет успішності - одного з кращих ліцеїв Харківщини
Тема нашого сьогоднішнього уроку - додавання та віднімання раціональних дробів.
У цьому ліцеї-інтернаті навчаються здібні діти із сіл і селищ Харківщини. Особливу увагу тут приділяють математично-природничим наукам. Восьмикласник Олег Калінін із села Добролюбівка завзято студіює математику.
Олег Калінін, учень 8 класу:
Люблю і хочу стати конструктором машин, літаків. Нову техніку потім удосконалювати.
Кожен третій випускник ліцею цьогоріч вийшов зі шкільних стін із золотою медаллю - такий високий результат педагоги вважають спільною заслугою учнів та вчителів. Готові тут і до дистанційного навчання, адже класи обладнані сучасною технікою.
Юлія Поздецька, вчитель математики:
Оскільки кожен кабінет обладнаний інтернетом, Wi-Fi, я можу відкрити онлайн-дошку, працювати з нею. Якщо я працюю в кабінеті разом з учнями на цій дошці, то відповідно всі, хто знаходяться вдома - мають змогу це побачити.
Усі без винятку випускники ліцею вступають до вишів. Утім, проблеми і потреби у закладі теж є...
Валерій Поливанний, директор наукового ліцею-інтернату "Обдарованість":
Нам не вистачає наукових лабораторій, стем-лабораторій, не вистачає великої спортивної зали. Безумовно, не вистачає стимулів для залучення до роботи молодих вчителів - це велика проблема, кадрова проблема. 5-6 тис грн - це вкрай низький рівень для молодої людини.
Ліцей "Обдарованість" - взірцевий в області, й передусім завдяки спільній роботі освітян та чиновників.
Юлія Світлична, народний депутат України:
Школа "Обдарованість" існує близько 10 років. Але вже має істотні результати. Вона входить до ТОП-100 українських найкращих шкіл. За результатами ЗНО у цьому році увійшла у ТОП-3 шкіл Харкова і Харківської області. І учні мають впевнені результати і на національних олімпіадах, і на міжнародних олімпіадах. Звичайно, це елемент системної і ефективної роботи всього викладацького колективу Харківської області.
Подібні умови для навчання потрібно створити в усіх школах, - впевнена народний депутат Юлія Світлична. І пообіцяла, що робитиме все можливе для цього.
по теме
Школярі без підручників: в "Опозиційній платформі - За життя" обурені результатами освітньої реформи на Одещині
Як бути школярам із сільської місцевості, де немає ні великих магазинів, ні інтернету, щоб завантажити підручники?
Заручники тендерів: школярів Рівненщини залишили без гарячих обідів
Учні найвіддаленішого поліського району Зарічненського мають статус чорнобильців, а відтак, харчування для них передбачено за кошт держави - на це виділяються мільйони. Та вже місяць, як їдальні у школах зачинені
Вчителі на Прикарпатті власним коштом відремонтували державну школу
Звідки освітяни взяли гроші? І як пояснюють відсутність фінансування чиновники?
Освітяни Миколаївщини просять 20 мільйонів на протиепідемічні заходи
Під час навчального року запаси суттєво вичерпуються, тож вчителі бояться, що засобів захисту просто не вистачить
У Харкові вшанували пам'ять жертв катастрофи АН-26
На місці страшної авіатрощі встановили гранітний пам'ятник з написом "вічного вам польоту", поруч - фото усіх загиблих курсантів