Вчитель - найпотрібніша професія з усіх існуючих. Утім, українським освітянам часто доводиться працювати на голому ентузіазмі.

Та попри це, педагогам вдається мотивувати учнів і досягати високих результатів. Про секрет успішності - одного з кращих ліцеїв Харківщини

Тема нашого сьогоднішнього уроку - додавання та віднімання раціональних дробів.

У цьому ліцеї-інтернаті навчаються здібні діти із сіл і селищ Харківщини. Особливу увагу тут приділяють математично-природничим наукам. Восьмикласник Олег Калінін із села Добролюбівка завзято студіює математику.

Олег Калінін, учень 8 класу:

Люблю і хочу стати конструктором машин, літаків. Нову техніку потім удосконалювати.

Кожен третій випускник ліцею цьогоріч вийшов зі шкільних стін із золотою медаллю - такий високий результат педагоги вважають спільною заслугою учнів та вчителів. Готові тут і до дистанційного навчання, адже класи обладнані сучасною технікою.

Юлія Поздецька, вчитель математики:

Оскільки кожен кабінет обладнаний інтернетом, Wi-Fi, я можу відкрити онлайн-дошку, працювати з нею. Якщо я працюю в кабінеті разом з учнями на цій дошці, то відповідно всі, хто знаходяться вдома - мають змогу це побачити.

Усі без винятку випускники ліцею вступають до вишів. Утім, проблеми і потреби у закладі теж є...

Валерій Поливанний, директор наукового ліцею-інтернату "Обдарованість":

Нам не вистачає наукових лабораторій, стем-лабораторій, не вистачає великої спортивної зали. Безумовно, не вистачає стимулів для залучення до роботи молодих вчителів - це велика проблема, кадрова проблема. 5-6 тис грн - це вкрай низький рівень для молодої людини.

Ліцей "Обдарованість" - взірцевий в області, й передусім завдяки спільній роботі освітян та чиновників.

Юлія Світлична, народний депутат України:

Школа "Обдарованість" існує близько 10 років. Але вже має істотні результати. Вона входить до ТОП-100 українських найкращих шкіл. За результатами ЗНО у цьому році увійшла у ТОП-3 шкіл Харкова і Харківської області. І учні мають впевнені результати і на національних олімпіадах, і на міжнародних олімпіадах. Звичайно, це елемент системної і ефективної роботи всього викладацького колективу Харківської області.

Подібні умови для навчання потрібно створити в усіх школах, - впевнена народний депутат Юлія Світлична. І пообіцяла, що робитиме все можливе для цього.