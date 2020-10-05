Відсьогодні в Україні діє нове карантинне зонування. Разом із Тернополем у "червоній зоні" знову опинився Канів. У "помаранчевій" майже 23-тисячне місто протрималось лише тиждень, втім кількість інфікованих почала зростати. Запровадити суворі обмеження урядовці планують там уже сьогодні.

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Перед черговим карантином вчитель Наталя Бондаренко поспішає викласти якомога більше матеріалу своїм учням. З понеділка їхня гімназія, як і інші п'ять канівських шкіл, знову зачинять свої двері для дітей. Жінка вже на практиці відчула всі недоліки дистанційного навчання. Деяким учням воно просто недоступне через відсутність інтернету.

Наталя Бондаренко, вчитель Канівської гімназії:

Тільки після літа і після карантину у минулому році підняли дітей на певний щабель і вже з понеділка ми готові були відчути цих дітей того рівня, зокрема ось сьомий клас. Як знову карантин і знову ця яма і ми знову маємо їх підтягувати.

За тиждень у помаранчевій зоні місто поступово почало оживати - запрацювали кафе, ресторани, вийшов на маршрути громадський транспорт.

Та з понеділка жителям Канева знову доведеться пересуватись містом пішки, а транспортникам сидіти без роботи. Кондуктор пані Світлана обурена. Каже, останній місяць вона заледве зводить кінці з кінцями.

Світлана, кондуктор:

Ніяк ми не будемо працювати. Ми будемо стояти, транспорт буде стояти більше всього. Як зарплати немає, які можуть бути фінанси.

"Червона" зона - біда і для пасажирів. Пересуватись пішки для Юлії вкрай важко - вона вагітна, чекає на двійнят. Каже, із зупинкою громадського транспорту знову доведеться пересісти на таксі, а це недешево.

Юлія Новак, жителька Канева:

Під час карантину я 70 гривень платила, щоб мені приїхати до лікарні. На місяць у мене по три - чотири явки.

Із запровадженням червоної зони у Каневі не працюватимуть розважальні заклади, кав'ярні, сфера послуг. У міськвиконкомі кажуть, обмеження виправдані, адже кількість хворих на COVID-19 збільшується. Та як виживати містянам і самому місту в таких умовах, чиновники не знають. Через карантин та відсутність податкових надходжень діра в місцевому бюджеті вже понад шість з половиною мільйонів.

Володимир Святелик, керівник справами Канівського Міськвиконкому:

Сфера торгівлі тільки магазини з продажу харчування, аптеки працюють, заправки працюють, банки працюють, ломбарди працюють, щоб населення останнє виносило з квартир - здавать в ломбарди. За що треба жить.

Карантинні обмеження "червоної" зони у Каневі триватимуть щонайменше два тижні. Якщо ріст захворюваності не спаде, їх автоматично продовжать.