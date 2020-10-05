Чехія ввела коронавірусний надзвичайний стан [ Редактировать ]
Відсьогодні в Чехії через COVID-19 почав діяти надзвичайний стан. Він триватиме впродовж 30 днів. Таке рішення в уряді назвали спробою сповільнити темпи поширення коронавірусу у країні.
В зонах підвищеного ризику протягом двох тижнів не працюватимуть середні школи, будуть обмежені зібрання людей і робота закладів харчування.
Тим часом Париж і його передмістя оголосили зоною максимальної небезпеки у Франції. Там теж запроваджують додаткові заборони.
А у Москві на двотижневі канікули зачиняють школи. Коли діти повернуться за парти, залежатиме від ситуації з епідемією. Загальна статистика інфікованих у світі - 35 мільйонів. Одужали 26,5. Помер мільйон людей.
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