Рішення в уряді назвали спробою сповільнити темпи поширення коронавірусу у країні

Відсьогодні в Чехії через COVID-19 почав діяти надзвичайний стан. Він триватиме впродовж 30 днів. Таке рішення в уряді назвали спробою сповільнити темпи поширення коронавірусу у країні.

В зонах підвищеного ризику протягом двох тижнів не працюватимуть середні школи, будуть обмежені зібрання людей і робота закладів харчування.

Тим часом Париж і його передмістя оголосили зоною максимальної небезпеки у Франції. Там теж запроваджують додаткові заборони.

А у Москві на двотижневі канікули зачиняють школи. Коли діти повернуться за парти, залежатиме від ситуації з епідемією. Загальна статистика інфікованих у світі - 35 мільйонів. Одужали 26,5. Помер мільйон людей.