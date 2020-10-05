Криза довіри до влади та негативний соціальний фон - це напередодні виборів показують рейтинги. Самі ж дослідники настрій українців пояснюють бажанням змін. Про електоральні уподобання жителів Одещини - далі.

Якби вибори на Одещині відбулися вже зараз. "Українська соціологічна група" провела дослідження.

Отже, найбільше шансів пройти в облраду у кандидатів від "Опозиційної платформи - За життя". Понад 35 відсотків. (35,4%)

Другі - "Слуги". Із удвічі меншим результатом. (18%) Третя - партія "Довіряй справам". (12,4%)

А от співвідношення сил у міську раду таке: перші - "Довіряй справам". (32,1%) "Опозиційна платформа - За життя" - другі. У них - 26 процентів. (26,2%) "Слуги народу" з десятьма відсотками - треті. (10,3%).

Святослав Денисенко, директор Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна":

Ситуация в городском совете на выборах в город выглядит более метаморфозно. Ну тут даже дело не в том что на уровне Одессы начали применять специфические предвыборные технологии - это попытка завести однофамильцев или как принято называть клонов в мерскую гонку. Одновременно с запросом на перемены есть страх, опасение что ситуация может стать хуже.

Що ж до виборів міського голови Одеси, то всі шанси вийти в другий тур мають чинний міський голова Геннадій Труханов та Микола Скорик від "Опозиційної платформи - За життя". 45 і 30 відсотків відповідно.