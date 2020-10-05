Какие овощи нужно есть осенью [ Редактировать ]
Фото: овощи / Pexels
Многие диетологи отмечают, что главный принцип построения осеннего рациона - это локальность и сезонность. Это прекрасное время для того, чтобы добавить в свое меню сезонные овощи, из которых можно делать здоровые, вкусные и сытные салаты и не только, передает newsyou.info.
Корнеплоды
- Нужно есть их охлажденными и сырыми.
Свекла
- Запекать или варить до состояния "аль денте".
- Есть сырой с добавлением масла или белого сыра
- Можно приготовить свекольный квас
Морковь
- Также прекрасно запекается с травами
- Можно делать любимую морковку "по-корейски" с кориандром
- В салаты удобно добавлять тонкие слайсы, нарезанные ножом для чистки овощей
- Обязательно к моркови добавляйте немного жиров. Это может быть не только масло, отлично сочетаются семена кунжута.
Картофель
- Снимаю порчу и разрешаю есть в цельном виде
- В салате может дать хорошее насыщение, но рекомендую предварительно замариновать в чесноке с травами, предварительно отварить
Тыква
- Запекать
- Варить крем суп
- Делать десерты
- Есть в сыром виде
- В салате хорошо сочетается с солеными белыми сырами в запечённая виде.
- Может стать пряной или сладкой на ваш вкус.
Капуста (брокколи, цветная, белокочанная)
- Сырой салат надо тщательно жевать
- Можно делать крем-суп или тушить в собственном соку
- Мариновать в специях и уксусе бальзамик, чтобы добавить в салат
Ранее мы писали, чем опасна система интервального голодания.
по теме
Prev Next
02 октября 2020 10:30
Какой известный продукт снижает риск смерти
Доступный продукт может защитить от развития ряда нарушений
01 октября 2020 08:30
Какой завтрак продлевает жизнь: ответ экспертов
Медики из NHS сделали заявление
28 сентября 2020 06:30
От каких продуктов нужно отказаться на завтрак
Не все продукты можно есть на завтрак, некоторые из них не несут никакой пользы для организма
25 сентября 2020 19:22
Медики назвали самый токсичный предмет в холодильнике
Эксперты сделали заявление