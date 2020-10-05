Многие диетологи отмечают, что главный принцип построения осеннего рациона - это локальность и сезонность. Это прекрасное время для того, чтобы добавить в свое меню сезонные овощи, из которых можно делать здоровые, вкусные и сытные салаты и не только, передает newsyou.info.

Корнеплоды

Нужно есть их охлажденными и сырыми.

Свекла

Запекать или варить до состояния "аль денте".

Есть сырой с добавлением масла или белого сыра

Можно приготовить свекольный квас

Морковь

Также прекрасно запекается с травами

Можно делать любимую морковку "по-корейски" с кориандром

В салаты удобно добавлять тонкие слайсы, нарезанные ножом для чистки овощей

Обязательно к моркови добавляйте немного жиров. Это может быть не только масло, отлично сочетаются семена кунжута.

Картофель

Снимаю порчу и разрешаю есть в цельном виде

В салате может дать хорошее насыщение, но рекомендую предварительно замариновать в чесноке с травами, предварительно отварить

Тыква

Запекать

Варить крем суп

Делать десерты

Есть в сыром виде

В салате хорошо сочетается с солеными белыми сырами в запечённая виде.

Может стать пряной или сладкой на ваш вкус.

Капуста (брокколи, цветная, белокочанная)

Сырой салат надо тщательно жевать

Можно делать крем-суп или тушить в собственном соку

Мариновать в специях и уксусе бальзамик, чтобы добавить в салат

Ранее мы писали, чем опасна система интервального голодания.