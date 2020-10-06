Киевской городской прокуратурой №9 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве №42020101090000059 по ч. 3 ст 190 УК (мошенничество) в отношении руководства Национального авиационного университета (ректор Владимир Исаенко) и служебных лиц частной компании "Укр-Он". Об этом сообщается в ответе на запрос, полученном от прокуратуры Соломянского района.

Правоохранители установили, что в Национальный авиационный университет зачисление иностранных студентов, в частности из Китайской Народной Республики осуществлялось через фирму-прокладу.

По данным следствия, на учебу китайских студентов приглашала компания "Укр-Он", которая изначально "оформляла" приезжих слушателями подготовительного отделения Государственного университета телекоммуникации.

Позже студентов оттуда отчисляли, и "Укр-Он" подписывала договор с НАУ о зачислении их на курс подготовки "Авиационный английский" сроком на 4 месяца. На момент зачисления у студентов не било документов о среднем образовании, а также не били оформлены виды на жительство в Украине.

После прохождения платных курсов от "Укр-Он" приказом ректора Владимира Исаенко, граждан КНР зачисляли на учебу уже непосредственно в НАУ. И снова таки, без документов об оконченном среднем образовании и без права находится на территории нашей страны.

Собственником ООО "Укр-Он", согласно данным Минюста является Гашко Андрей Александрович, которые параллельно официально занимает должность помощника ректора Национального университета.

В СМИ также доступна копия договора о сотрудничестве между компанией Гашко и ректором НАУ Исаенко касательно предоставления авиационному универсанту услуг по проведению курсов английского языка IKAO. Хотя сама компания "исполнитель" ("Укр-Он") не имеет лицензии на осуществление преподавательской и образовательной деятельности.

Более того, в самом НАУ есть отдельный Институт ІКАО, а также Институт международного сотрудничества, где доступно обучение авиационному английскому языку, как для украинских, так и иностранных студентов.

Отметим, что санкция ч. 3 ст. 190 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет. Следствие по факту незаконного зачисление студентов из КНР в отношении руководства НАУ было начало в июне 2020 года. Сам ректор Исаенко, как и его помощник Гашко, до сих так и не были отстранены МОНом от выполнения своих обязанностей.

Напомним, по данным СМИ, помощник ректора Гашко получает в НАУ 1000% надбавки к своей официальной заработной плате.