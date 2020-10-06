Україна втрачає "Надію": шахта на Львівщині опинилась під загрозою вибуху [ Редактировать ]
Скандальна шахта "Надія", що на Львівщині далі в центрі уваги. На копальні за борги по платежах - відключили світло. Без електроенергії все підприємство. Тобто, під землею не відкачують воду і навіть небезпечний газ - метан. Інженери уже заявили, копальню почало добряче підтоплювати. З'явилася загроза вибуху.
Чому шахтарі, які досі не отримали обіцяної президентом зарплати залишилися без роботи і що чекає на саму копальню, з'ясувала Христина Гашенко.
На шахті цілковита тиша. Більше як добу без світла. Така ситуація вперше за всю історію існування копальні. А це майже 60 років.
Не працює найголовніше - вентилятор провітрювання. Це означає, що в копальні накопичується метан. Також піднімаються ґрунтові води, які почали затоплювати шахту.
Віктор Шнейдар, головний механік шахти "Надія":
Значить іде накопичування газу, який виділяється з пластів в вугілля в шахту. Тобто у нас створюється вибухонебезпечна обстановка в шахті, крім того у нас не працюють водовідливи, що зараз скоріше за все в нас сама нижня точка затоплена.
Вода уже підтопила дороге обладнання. Із кожною годиною без електрики - ситуація стає критичнішою, кажуть шахтарі. Ще кілька днів - і копальню не відновити. А шість сотень гірників залишаться без роботи.
Артем Токар, гірник шахти "Надія":
Це вже знищення підприємства. На сході йде війна і шахти затоплює, а тут немає війни і шахти затоплює, от вам і порівняння. Безвладдя повне.
Шахту знеструмили через астрономічну заборгованість - майже 14 мільйонів гривень. За електрику підприємство не платило понад пів року.
Галина Петрушка, речниця ПРАТ "Львівобленерго":
Ця ситуація хоча і складна, але так само керівництво цієї шахти мусить зрозуміти, що мусимо її розглядати, тому що електроенергія це такий самий товар, як і інші, він не дається нам чи постачальнику безкоштовно.
Грошей бракує не тільки для того, щоб розрахуватись за світло, а й на зарплати працівникам. Обіцяні президентом 47 мільйонів гривень, які виділили з держбюджету, гірники досі не отримали. Люди без платні майже пів року.
Руслан Віхоть, голова профспілки шахти "Надія":
Соціальна напруга в колективі критична. Тобто не дають людям працювати, замість того, щоб люди заробили, видобули вугілля і якось із тої ситуації вийти, тут складається таке враження що шахта нікому не потрібна.
В обласній адміністрації запевнили: світло на підприємстві увімкнуть до кінця доби.
Андрій Годик, перший заступник голови Львівської ОДА:
Є лист гарантування від самого підприємства, яким вони підтверджують графік погашення заборгованості. Крім того, додаткове фінансування, за рахунок якого буде покрита заборгованість це є кошти держбюджету за рахунок програми ліквідації вказаної шахти, але ці кошти будуть під кінець року.
Обласні чиновники також пообіцяли, що заборговану зарплату шахтарі отримають до кінця наступного тижня.
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