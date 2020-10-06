Місцеві вибори в Україні: на Донбасі обговорювали проблеми промисловості, а у Києві відкривали шляхопроводи [ Редактировать ]
Пандемія не перепона для місцевих виборів. У МОЗ пояснили, як голосуватимуть українці. Дільниці обіцяють забезпечити антисептиками та масками. Виборці повинні бути в масках, мати власні ручки і дотримуватися дистанції.
А для хворих на коронавірус і тих, хто на самоізоляції, передбачили виїзні бригади. Більше про перебіг виборчої кампанії в огляді.
Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Наталія Королевська у Слов'янську зустрілася із трудовим колективом на соледобувному підприємстві "Руссоль-Україна". Воно зазнало великих збитків під час бойових дій. Разом із представниками політсили обговорили проблеми і шляхи виходу із кризи.
Наталія Королевська, народний депутат фракція "Опозиційна платформа - За життя":
Сегодня, к сожалению правительство ничего не делает для своих внутренних производителей, чтобы их поддержать и защитить. Поэтому команда "Оппозиционной платформы - За жизнь" подготовила изменения и в проект бюджета на 21 год. Мы также подготовили программу восстановления нашей национальной экономики.
Мер Києва та кандидат у мери - Віталій Кличко - відкрив у столиці проїзд двома оновленими шляхопроводами після капітального ремонту. Роботи тривали більше року. Кличко каже, що цей міст відновили за європейськими стандартами - із велодоріжками, новим освітленням, гідроізоляцією. Вартість робіт - 240 мільйонів гривень.
Віталій Кличко, київський міський голова і кандидат у мери столиці:
Насправді ми зробили нові шляхопроводи - замінили балки. Тобто вся нова конструкція железобетонная конструкція і підрядники дають гарантію 5 років, а фахівці кажуть, що ці шляхопроводи в належному використанні пропрацюють як мінімум 35 років.
Про виборчу систему, необхідні зміни у столиці, медицину та повернення довіри киян до влади - сьогодні говорили кандидати від партії Батьківщина. Зокрема, претенденр на мерське крісло - Олексій Кучеренко.
Олексій Кучеренко, кандидат у мери Києва від партії "Батьківщина":
Ми будемо боротися і обіцяємо повернути киянам довіру до влади. 2100 чиновників, яких сьогодні утримуємо ми з вами - кияни, за рахунок наших податків - ми переконані, зобов'язані і мають ці можливості працювати набагато ефективніше.
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