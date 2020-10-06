Пандемія не перепона для місцевих виборів. У МОЗ пояснили, як голосуватимуть українці. Дільниці обіцяють забезпечити антисептиками та масками. Виборці повинні бути в масках, мати власні ручки і дотримуватися дистанції.

А для хворих на коронавірус і тих, хто на самоізоляції, передбачили виїзні бригади. Більше про перебіг виборчої кампанії в огляді.

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Наталія Королевська у Слов'янську зустрілася із трудовим колективом на соледобувному підприємстві "Руссоль-Україна". Воно зазнало великих збитків під час бойових дій. Разом із представниками політсили обговорили проблеми і шляхи виходу із кризи.

Наталія Королевська, народний депутат фракція "Опозиційна платформа - За життя":

Сегодня, к сожалению правительство ничего не делает для своих внутренних производителей, чтобы их поддержать и защитить. Поэтому команда "Оппозиционной платформы - За жизнь" подготовила изменения и в проект бюджета на 21 год. Мы также подготовили программу восстановления нашей национальной экономики.

Мер Києва та кандидат у мери - Віталій Кличко - відкрив у столиці проїзд двома оновленими шляхопроводами після капітального ремонту. Роботи тривали більше року. Кличко каже, що цей міст відновили за європейськими стандартами - із велодоріжками, новим освітленням, гідроізоляцією. Вартість робіт - 240 мільйонів гривень.

Віталій Кличко, київський міський голова і кандидат у мери столиці:

Насправді ми зробили нові шляхопроводи - замінили балки. Тобто вся нова конструкція железобетонная конструкція і підрядники дають гарантію 5 років, а фахівці кажуть, що ці шляхопроводи в належному використанні пропрацюють як мінімум 35 років.

Про виборчу систему, необхідні зміни у столиці, медицину та повернення довіри киян до влади - сьогодні говорили кандидати від партії Батьківщина. Зокрема, претенденр на мерське крісло - Олексій Кучеренко.

Олексій Кучеренко, кандидат у мери Києва від партії "Батьківщина":