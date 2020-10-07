У Києві підозрюваного у справі Павла Шеремета залишили під вартою [ Редактировать ]
Підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета - Андрія Антоненка, залишили під вартою. Відповідне рішення напередодні ухвалив Київський апеляційний суд. Адвокат клопотав про зміну запобіжного заходу на особисте зобов'язання або взяття на поруки, втім отримав відмову. Нагадаю, один із керівників інтернет-видання "Українська правда" Павло Шеремет загинув у липні 2016 року.
Йому підклали вибухівку під автомобіль. Торік оперативники затримали трьох підозрюваних - волонтерку Юлію Кузьменко, медсестру Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка. Усі вони причетність до вбивства Шеремета - заперечують.
Андрій Антоненко, обвинувачений:
Вже триста днів ваша честь я не бачу своїх дітей, не можу бути поруч з дружиною. Ви знаєте це дуже образливо. Я впевнений, що багато людей потребували у свій час підтримку від держави. Коли державі було потрібно, я прийшов на допомогу нашій державі, зараз наша держава - це ви.
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