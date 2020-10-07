Підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета - Андрія Антоненка, залишили під вартою. Відповідне рішення напередодні ухвалив Київський апеляційний суд. Адвокат клопотав про зміну запобіжного заходу на особисте зобов'язання або взяття на поруки, втім отримав відмову. Нагадаю, один із керівників інтернет-видання "Українська правда" Павло Шеремет загинув у липні 2016 року.

Йому підклали вибухівку під автомобіль. Торік оперативники затримали трьох підозрюваних - волонтерку Юлію Кузьменко, медсестру Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка. Усі вони причетність до вбивства Шеремета - заперечують.

Андрій Антоненко, обвинувачений: