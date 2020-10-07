У Киргизстані на тлі протестів подали у відставку прем'єр і спікер парламенту. Масові виступи почалися на другий день після парламентських виборів четвертого жовтня, які, за даними міжнародних спостерігачів, супроводжувалися залякуванням і підкупом громадян.

Унаслідок розгону у Бішкеку постраждали понад півтисячі мітингарів. Одна людина померла, 150 доправили до лікарні.

Зрештою, протестувальникам вдалося зайняти будівлю, де розміщені парламент та адміністрація президента. Напередодні ЦВК Киргизстану визнала результати парламентських виборів недійсними.