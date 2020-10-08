За попередню добу в Україні підтверджено 4 753 нових інфікувань коронавірусом. Від ускладнень померли 77 людей. За інформацією МОЗу зараз в Україні ковідні відділення заповнені на 50%.

Усіх пацієнтів лікують державним коштом, наголосив міністр охорони здоров'я.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: