В Україні від ускладнень коронавірусу за добу померли 77 людей [ Редактировать ]
За попередню добу в Україні підтверджено 4 753 нових інфікувань коронавірусом. Від ускладнень померли 77 людей. За інформацією МОЗу зараз в Україні ковідні відділення заповнені на 50%.
Усіх пацієнтів лікують державним коштом, наголосив міністр охорони здоров'я.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Якщо ми виходимо з розрахунку одного хворого, процес лікування на одного хворого, який має важкий перебіг хвороби, то ця сума від 45 тисяч гривень.
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