Суд принял решение по заявлению адвоката телеведущего Дмитрия Спивака относительно самовольного захвата власти директором НАБУ Артемом Сытником и обязал Государственное бюро расследований внести соответствующую информацию в ЕРДР. В случае признания судом Сытника виновным, директору НАБУ может угрожать длительное тюремное заключение. Сообщает УНИАН.

Вчера, 7 октября 2020 года, Шевченковский районный суд города Киева рассмотрел жалобу адвоката телеведущего Дмитрия Спивака о том, что ГБР в течение 24 часов не внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения об открытии дела по заявлению Спивака о правонарушениях директора НАБУ Сытника.

Ранее телеведущий подал заявление относительно самовольного захвата власти Артемом Сытником и превышения им служебных полномочий - Сытник проигнорировал решение Конституционного суда Украины о незаконности его назначения на должность. Однако ГБР не внесло соответствующие данные в ЕРДР и, соответственно, не начало досудебное следствие в отношении изложенных в заявлении фактов нарушений закона, которые квалифицируются по ч.1 ст.109, ч.2 ст.353, ч.1 ст.364, ч.4 ст.382 Уголовного кодекса Украины.

Суд принял решение обязать Государственное бюро расследований внести соответствующую информацию в ЕРДР.

Решение является окончательным и обжалованию не подлежит. С этого момента начнется следствие по делу. В случае признания судом Сытника виновным в предъявленных обвинениях, это может угрожать подозреваемому тюремным заключением. Так, только по ч.1 ст.109, "Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий", предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ГБР уже открыло уголовное производство с регистрационным номером №4779ЗКП по заявлению телеведущего Дмитрия Спивака по статье 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника обвиняют в продаже земельного участка в Севастополе по российским законам за 40 тыс долларов, что не отражено в декларации директора НАБУ. По этой статье предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы.