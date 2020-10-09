Как уменьшить вред от антибиотиков [ Редактировать ]
Лучшим детоксикантом считает вода, поэтому врачи советуют пить больше воды при употреблении антибиотиков. По их словам, чтобы минимизировать вред от антибиотиков в день нужно выпивать не менее двух литров жидкости, передает newsyou.info.
Также специалист рекомендует употреблять кисломолочные продукты, которые восстанавливают баланс полезных микроэлементов в кишечнике.
Принципиально важно употреблять достаточное количество растительной клетчатки. Норма в день - не менее 400 граммов в сутки. Лучше, если это будут овощи - капуста, салат - не менее 600 граммов в день. Клетчатку нужно тщательно пережевывать, в идеале - каждый кусок по 33 раза. Клетчатку надо тщательно пережевывать, идеально 33 раза каждый кусок. Так человек получает значительно больше пользы из еды и наедается меньшим количеством.
Ранее мы писали, в каком случае овощи навредят организму.
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