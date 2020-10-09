Старіння населення, трудова міграція й нелегальна зайнятість - це три основні виклики, які стоять перед владою в питанні формування пенсій в Україні.

Про це заявила у п’ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" економічний експерт Тетяна Острікова.

"Є ці три виклики, і задача прем'єр-міністра - не говорити студентам, що ці проблеми є, а давати адресні відповіді на кожен з цих викликів, паралельно з цим і пропонуючи, що робити з пенсійною реформою", - сказала вона.

Експерт зазначила, що проблему старіння населення потрібно вирішувати стимулюванням народжуваності, щоб жінки відчували себе захищеними.

Також Острікова запропонувала шляхи вирішення проблеми з міграцією.

"Наприклад, Польша. Достатньо пропонувати зарплати на 20-30% менші, ніж у Польші, це ті гроші, які люди витрачають, наприклад, на оренду житла і так далі, щоб люди не виїжджали. Що сьогодні прем'єр-міністр робить такого, щоб допомогти малому, середньому бізнесу зберегти цих людей для України? Це ж теж усе впливає на наповнення пенсійного фонду Єдиним соціальним внеском", - наголосила експерт.

Що стосується неофіційної зайнятості, фахівець зазначила, що єдиний шлях, як цьому запобігти - це знижувати податки на Фонд оплати праці.

"Стимулювати, запрошувати бізнес виходити з тіні й сплачувати офіційні заробітні плати. І інформаційна роз'яснювальна кампанія серед людей, що вони мають просити роботодавця платити повну зарплату, не показувати лише мінімалку. Оформлювати офіційно. Тому що це впливає на податки, це впливає на майбутню пенсію", -підкреслила вона.

Експерт також додала, що впровадження накопичувального пенсійного рівня не буде стосуватися нинішніх пенсіонерів. Він буде стосуватися тих людей, яким сьогодні 35-40 років.