Зірки "Динамо" зіграли на відкритті стадіону в Українці [ Редактировать ]
Зійшлись на полі з легендами. Сьогодні в містечку Українка під Києвом на новому стадіоні провели товариський матч. Між місцевою футбольною командою та ветеранами зіркової команди Динамо.
Хто ж саме був на полі? І чим закінчилася гра? Бачив Геннадій Вівденко.
Покриття з Нідерландів. Робота - українців. Торік тут в Українці вирішили: місту потрібен сучасний стадіон зі спорткомплексом. Бо старе поле вже не витримувало критики.
Тетяна Кучер, в.о.міського голови Українки:
Вони грали, заганяли колючки собі в ноги. Ми вирішили, що це необхідно взяли на себе відповідальність. Бо люди дуже хотіли, щоб у нас був сучасний стадіон.
Владислав Мельник, головний тренер дитячо-юнацької команди "Олімпік":
У нас не то що тут не було трави. Тут був город. Можна було картоплю садити.
У тренера Владислава 70 юних футболістів. Тепер їм є, де влаштовувати матчі.
Юлія Марченко, мешканка Українки:
Для нас это очень много значит. Здесь будут проходить соревнования у детей.
Син Юлії, юний голкіпер Гліб, бажає виступати за зірковий клуб.
В Барселоне потому, что там играет Месси.
Серед десятків хлопців на рівних грає і Соня.
Софія Яреско, футболістка дитячо-юнацького клубу "Олімпік":
Хоч вони і бистрі, я їх доганяю. Мій тато футболіст він хоче, щоб я теж займалась футболом.
На відкритті нового поля зірки "Динамо" славетних часів - Володимир Бессонов та Олександр Заваров. Матч зі збірною міста.
Олександр Заваров, нападник команди зірок київського "Динамо":
Это правильно делается, что б молодежь оторвать от улиц, заставить их заниматься спортом. К удивлению моему, даже не ожидал, что может быть такое поле, как настоящее. Браво, браво руководителю. Чесно.
Олександр Данилов, захисник збірної Українки:
Очень хорошо играть на поле молодцы, сделали его для детей для всех. Атмосфера праздничная. Все здорово.
Перші забивають господарі. Кияни відіграються. Товариський матч закінчується перемогою дружби - 2:2. Увесь проект спорткомплексу коштує 22 мільйони гривень. Все з міської казни.
Тетяна Кучер, в.о.міського голови Українки:
Ми дуже сподіваємося на державну підтримку, бо в нас великі плани, щоб тут був не тільки стадіон. Щоб тут був справжній куточок для дозвілля.
Спорткомплекс задумують просто на берегу Дніпра, де й розташоване місто. Планують зробити спортивну набережну.
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