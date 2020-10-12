Рыбак сказочно обогатился на добыче рвоты [ Редактировать ]
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Тайваньский рыбак нашел рядом со своим домом застывшую рвоту кашалота. Об этом сообщает Taiwan News.
Сначала находку мужчина воспринял как обычный камень, но потом забрал ее домой, после чего отправил в Национальный университет Гаосюна для тестирования.
Отмечается, что вещество оказалось амброй — оно выделяется в кишечнике кашалотов. Его называют "рвотой кашалота" и "плавучим золотом". Амбра используется при изготовлении духов.
Ценная рвота кашалота
Стоимость этого вещества на рынке может достигать 50 тысяч долларов за килограмм. В итоге за находку рыбак получил 200 тысяч долларов.
Ранее мы писали, что на одном из пляжей Австралии ребенок наткнулся на ядовитую медузу огромного размера. Животное оказалось самым большим в мире.
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