Тайваньский рыбак нашел рядом со своим домом застывшую рвоту кашалота. Об этом сообщает Taiwan News.

Сначала находку мужчина воспринял как обычный камень, но потом забрал ее домой, после чего отправил в Национальный университет Гаосюна для тестирования.

Отмечается, что вещество оказалось амброй — оно выделяется в кишечнике кашалотов. Его называют "рвотой кашалота" и "плавучим золотом". Амбра используется при изготовлении духов.

Ценная рвота кашалота

Стоимость этого вещества на рынке может достигать 50 тысяч долларов за килограмм. В итоге за находку рыбак получил 200 тысяч долларов.

Ранее мы писали, что на одном из пляжей Австралии ребенок наткнулся на ядовитую медузу огромного размера. Животное оказалось самым большим в мире.