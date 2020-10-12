Петра Порошенка виписали з лікарні. Його стан значно покращився. Про це повідомили в прес-службі Європейської Солідарності. Нагадаю, Порошенка госпіталізували із коронавірусом. Через хворобу у політика розвинулась двостороння пневмонія. А в Україні у розпалі передвиборчі перегони. Політичний дайджест - далі.

Квіти до Будинку профспілок. Там починає візит до Одеси Юрій Бойко. І нагадує, винні у трагедії 2 травня не покарані досі. Далі зустріч із одеситами. Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" розповідає про ідеї, з якими партія йде на вибори. І особисто представляє кандидата у мери - народного депутата Миколу Скорика.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Николай Леонидович - он свой, одессит. Он все время был рядом с одесситами, в самое сложное время. Это люди видят и это дает уверенность, что они ему окажут поддержку. Партия идет на выборы с тем, чтобы остановить войну - раз, восстановить социальную справедливость, чтобы не было нищих пенсионеров в стране, партия идет на выборы, чтобы убрать этот тарифный геноцид.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Вопросов хозяйственных достаточно много, у нас очень сильная команда, которая может эти вопросы решать сверху до низу. Для меня это особенно важно, я одессит и для меня это огромная честь и огромная ответственность баллотироваться в мэры моего родного города-героя Одессы.

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30 мільйонів гривень на боротьбу з COVID-19. У КМДА виділили додаткові гроші на засоби індивідуального захисту для медиків. Це має зменшити поширення коронавірусу серед лікарів. Крім того, міський голова Києва та кандидат у мери Віталій Кличко звернувся до уряду:

Віталій Кличко, київський міський голова, кандидат у мери Києва:

Я і звернувся до прем'єра та до міністра охорони здоров'я виконати обіцянки. І надати ліжковий фонд і фахівців для лікування хворих на коронавірус у державних медустановах, розташованих у Києві.

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У прифронтових зонах Донбасу вибори таки відбудуться. Щоправда, проголосувати люди зможуть лише за кандидатів у районні ради. Про це повідомили у Центральній виборчій комісії. Утім 18 громад в Луганській та Донецькі областях так і не зможуть обрати собі мерів і місцевих депутатів.