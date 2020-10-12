Будут ли закрывать детсады: в МОН дали ответ [ Редактировать ]
В Министерстве образования и науки (МОН) рассказали, будут ли рекомендовать закрыть детские сады из-за ситуации с коронавирусом в Украине. В ведомстве планируют подходить к вопросу взвешенно. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал замглавы МОН Игорь Гарбарук.
По его словам, дистанционная учеба - это ухудшение образовательного процесса. В то же время родители окажутся в затруднительном положении, так как будут вынуждены оставаться дома.
"Фактически мы понимаем, что для школьников, особенно для тех, кто находится в начальной школе, перевод на дистанционное образование - это ухудшение для образовательного процесса и большой удар для родителей, которые будут вынуждены быть дома со своими детьми, которых нельзя будет оставить", - сказал Гарбарук.
Он добавил, что в ведомстве планируют подходить к этому вопросу взвешенно.
"Поэтому будем подходить к этой ситуации взвешенно. Если нужно будет дистанционное обучение вводить в определенных территориальных единицах, мы будем это делать, но все же таки (лучше вводить, - ред.) смешанное обучение", - отметил замглавы МОН.
Ранее сообщалось, что Минобразования призвало школы начать досрочные каникулы.
Также мы писали о том, что в Минобразования назвали регионы-лидеры по "коронавирусным" школам.
по теме
Почему нельзя запрещать есть сладкое ребенку
К сладостям для детей стоит подходить разумно
Поджог ребенка в Киеве: появилась новая информация
В понедельник, 6 октября, в Киеве неадекватный мужчина поджег квартиру после ссоры с женой
Горе-отец после ссоры с женой поджег ребенка заживо
В понедельник, 5 октября, в Киеве на проспекте Правды, 31а случилось жуткое происшествие
"Он заразный": завуч затравила школьника из-за болезни его бабушки
В селе Демьяновка Донецкой области в местной школе произошла неприятная история с ребенком
Воспитательницу приговорили к смертной казни за отравление детей
Тремя годами ранее она пыталась отравить своего мужа