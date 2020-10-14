Адаптивний карантин продовжили щонайменше до кінця року. Таке рішення напередодні ухвалив уряд. Суворого локдауну не буде, проте деякі обмеження посилили. Відтепер розважальні заклади, кафе та ресторани в усіх зонах, без винятку, працюватимуть до 22.00 години.

Дозволена кількість людей на масових заходах у зеленій зоні 50, у жовтій 30, а в помаранчевій - 20. Спортивні змагання - проводити можна, але без глядачів.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: