В Україні більше двох тисяч людей за добу одужали від коронавірусу [ Редактировать ]
5590 нових випадків коронавірусу зафіксовано в Україні минулої доби. 107 людей померли, 2137 одужали. Найбільше інфікувань знову на Харківщині - 637 випадків. У Києві - 422. На Львівщині - 345.
Найменший добовий приріст, як і раніше, у Кіровоградській області. Вірус виявили в 41 особи.
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