Центральна влада провалила питання боротьби з пандемією. Саме тому необхідно створити Штаб боротьби з коронавірусом, який офіційно очолить президент.

Про це під час брифінгу заявила кандидат у депутати до Київської міської ради від "Батьківщини" Алла Шлапак.

"Що стосується створення штабу по боротьбі з коронавірусом на чолі з президентом – це не просто актуально, це мега-актуально. Мова насамперед йде про ефективний розподіл фонду коштів по боротьбі з пандемією", - заявила кандидат.

Більш того, Шлапак презентувала план дій "Батьківщини" щодо термінового вирішення складної ситуації зі збільшенням хворих у Києві та Україні.

"По-перше, відкриття гарячої лінії. В тому числі, гарячі лінії мають бути відкриті на місцевому рівні. Зокрема, в Києві це надзвичайно актуально, так як у Києві працюють не лише комунальні медичні заклади, а й медичні заклади державної форми власності. 70% всього медичного приватного сектору знаходиться в столиці!, – підкреслила вона.

Також Шлапак зазначила, що в столиці необхідно створити єдиний медичний простір для організації якісної медичної допомоги киянам.

"Але без рішення уряду це зробити не можливо. Всі медичні заклади незалежно від форми власності повинні надавати якісну медичну допомогу киянам. І, на жаль, ми сьогодні фіксуємо масове звільнення медичних працівників в Україні. Вирішити це питання можливо лише заплативши достатньо коштів медикам за їх роботу", - додала Шлапак.