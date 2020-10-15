В Одесі вихователі дитсадка не повідомили батьків про травму 4-річної дівчинки [ Редактировать ]
Скандал у дитячому садочку Одеси. Там вихователька приховала травмування дитини і вчасно не повідомила батькам. Лише увечері тато дізнався про інцидент від самої доньки.
Увага! У дитини медики діагностували перелом потиличної кістки! І можна собі уявити, чим могла закінчитися ця історія. Як виправдовується вихователька?
Усе сталося на подвір'ї цього дитсадка. Чотирирічна Діана не втрималася на металевій конструкції і впала.
Альбіна Донець, мати дівчинки:
Ребенок на нем раскачивался, у нее сорвались ручки, и она, получается, упала затылком об плиты.
Протягом всього дня дівчинку нудило, але вихователька ані "швидку" не викликала, ані батькам не повідомила: просто поклала дитину спати. І лише ввечері, коли прийшов батько, про інцидент дізнався власне від доньки.
Дем'ян Донець, батько дівчинки:
Я возвращаюсь назад к воспитательнице, спрашиваю: так что ж там вообще произошло, почему ребенок вырвал. Она говорит: ну, вырвал, чем-то подавился, папочка, ну, вы не переживайте, понаблюдайте вечером за своей дочкой, если она будет себя плохо чувствовать - обратитесь тогда уже в медицинское учреждение. Но я вас очень сильно прошу клятвенно: не говорите, что это произошло в детском садике!
Уже в лікарні медики діагностували в Діани перелом потиличної кістки: зараз дівчинка на лікуванні. Виховательки на робочому місці немає. У дитсадку кажуть: про інцидент нічого не знали, жінка їх не сповістила. Відомо тільки, що вона телефонувала матері дівчинки, але не додзвонилася. Батькові не повідомила взагалі. Департамент освіти розпочав службову перевірку.
Олена Буйневич, начальник Департаменту освіти та науки Одеської міськради:
Якщо вихователька, яка знала про цю ситуацію, повідомила про це керівника і медичного працівника, тоді звісно відповідальність мають нести люди, котрі повинні були вжити відповідних заходів. Якщо не повідомила - тоді відповідальність буде нести виключно вихователь.
Поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею "Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей", а батьки Діани збираються позиватися на виховний заклад.
по теме
На Волині розслідують отруєння дітей у дитсадку
У всіх дітей - гостра кишкова інфекція, але найгірше те, що у цілому районі немає інфекційного відділення
У Кременчуці викрили масштабну схему підкупу виборців
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, однак через саботаж місцевої прокуратури справу не можуть передати в суд
В Одессе парень едва не сгорел во время селфи на крыше
В Одессе 18-летний парень пытался сделать селфи на крыше товарного поезда "Одесса-Западная"
Заохочення за тортури: кат у погонах очолив поліцейський райвідділок на Миколаївщині
Били по черзі, удари наносили руками та ногами. 6 миколаївських правоохоронців обвинувачують у катуванні людини, - начебто так вони хотіли вибити у підозрюваного потрібну інформацію. Розслідування триває майже півроку. Один з фігурантів за цей час навіть встиг очолити райвідділок.
На Львівщині голова лісництва кришував "чорних лісорубів"
Вбивці лісу: на Львівщині затримали чорних лісорубів, які незаконно валили дерева - чи покладуть на них відповідальність за наступні паводки?
Заручники тендерів: школярів Рівненщини залишили без гарячих обідів
Учні найвіддаленішого поліського району Зарічненського мають статус чорнобильців, а відтак, харчування для них передбачено за кошт держави - на це виділяються мільйони. Та вже місяць, як їдальні у школах зачинені