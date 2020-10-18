У Житомирі депутати від "Опозиційної платформи - За життя" відновили парк

Порушення виборчого процесу. В Україні за добу відкрили 18 кримінальних проваджень, щодо недотримання виборчого законодавства. Кандидати мають іще 6 днів, аби здобути симпатії виборців. Як вони це роблять - далі у матеріалі.

Сквер замість чагарників і непотребу. У Житомирі відновили частину "Крошенського" парку, який 7 років тому перетворили на смітник. Привести до ладу зону відпочинку взялися громадські організації та місцеві депутати від "Опозиційної платформи - За життя". Сквер отримав назву "Дружби народів".

Володимир Тичина, депутат Житомирської міської ради, "Опозиційна платформа - За життя":

Увіковічити пам'ять тих людей, які вибудовували Прошню активно у 19-21 столітті. Тут дуже було багато чехів колоністів, поляків, чехів, німців і руських.

Наталія Леонченко, кандидат на посаду міського голови Житомира:

У нинішній час це надзвичайно важливо - підкреслювати ідеї єднання, ідеї миру. Привносити в свідомість людей, що нам не треба сваритися, нам треба об'єднуватися.

Наміри влади скоротити витрати на боротьбу з пандемією розкритикували у "Батьківщині". Про це заявила кандидатка у депутати київської міськради Алла Шлапак. У партії занепокоєні, що уряд ухвалює рішення про додаткові соціальні гарантії, а коштів на це не виділяє, що створює проблеми для місцевих бюджетів. Хоча жителі міст теж мають брати участь у розподіленні коштів.

Алла Шлапак, кандидат у депутати Київської міської ради, "Батьківщина":

Голосувати за основні проекти, які вони вважають найважливішими. Наприклад, будівництво метро, будівництво мостів і т.д. На жаль, ми маємо іншу ситуацію, коли перейменувати вулицю ми можемо в комп'ютері. А ось обрати, куди витрачати кошти, ми такого права до сих пір не маємо.

"Безпечний вибір". Кілька громадських організацій звернулись до кандидатів у мери столиці щодо збору коштів на маски, які волонтери роздаватимуть біля виборчих дільниць 25 жовтня. До акції долучився й претендент на крісло мера - Віталій Кличко з братом Володимиром, який вже перерахував волонтерам 100 тисяч гривень. Крім того, на підготовку до місцевих виборів, місто виділило з бюджету 1 мільйон 300 тисяч гривень. Це кошти на дезінфектори та засобами захисту на дільницях.