Десятки отруєних собак щодня знаходять по всьому Івано-Франківську. Найбільше на території міського парку. Пес Наталії отруївся, гуляючи просто біля будинку. Дівчина відразу помчала до ветлікарні. Каже: на щастя, Ніколь з'їла отрути небагато, тож її стан вдалося швидко стабілізувати. А от улюблениці Єлизавети пощастило менше. Собака зараз у реанімації.

Єлизавета Сухарєва, власниця постраждалої собаки:

Аліса чи то понюхала щось, чи лизнула можливо. Вона просто впала і почалися сильні судоми. Ми всі сподіваємося, що вона все ж таки викарапкається з цього стану так як у неї кожні сорок хвилин відбуваються судоми, її підключили, вона зараз у сні. Їй капають.

За лічені дні отруїлися щонайменше сорок собак. Більшість врятувати не вдалось.

Роман Касила, ветеринар-реаніматолог:

Усі госпіталізовані на отруєння невідомою речовиною і всі зреагували на задачу антидота, вітамін В6. Тобто ми підозрюємо, це препарат, який використовується для лікування людей від туберкульозу

Для людей цей препарат цілком безпечний, кажуть ветеринари. Натомість для тварин - надзвичайно токсичний. Від такого отруєння ті помирають у страшних муках. Волонтери розповідають: це вже не вперше в місті отруюють собак. Схожі випадки вже були торік у жовтні. Винних тоді так і не знайшли, але є деякі припущення.

Наталія Когут, волонтерка:

Таки діють догхантери, які гастролюють по всій Україні. І бачите вони міняють методи отруєння. І друга версія - це може від влади бути. Тому, що на жаль, склалася така ситуація, що всі притулки переповнені, забирати тварин по заявках нема куди.

Свою причетність до отруєння тварин чиновники заперечують.

Михайло Смушак, директор департаменту житлово-комунальної політики Івано-Франківська:

Ми засуджуємо подібні дії. І як тільки появилися перші повідомлення, що виявили отруєну собаку, одразу було направлено звернення в правоохоронні органи з метою розслідування даних випадків.

Аби прискорити розгляд справи, зоозахисники влаштували мітинг. У поліції вже відкрили кримінальне провадження.

Христина Максимчак, речниця поліції Івано-Франківської області:

Триває досудове розслідування, на даний час ми переглядаємо камери відео спостережень, де найбільш зафіксовані отруєння, також опитуємо очевидців, свідків, а також звертаємось до всіх громадян, які могли би бачити зловмисників, які таким методом травлять собак.

Волонтери пообіцяли винагороду 35 тисяч гривень за будь-яку інформацію, що допоможе спіймати зловмисників.