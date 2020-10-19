Антиковідні лікувальні властивості препарату "Ремдесивір" поставили під сумнів у Всесвітній організації охорони здоров'я. Там заявили, що масштабне клінічне дослідження довело - ці ліки не додають шансів вижити. Тим часом Україна вже закупила мільйон 400 тисяч доз цього препарату.

І до кінця наступного тижня, за даними МОЗу, ліки надійдуть в регіони. Тож, що ж не так з "Ремдесивіром" - розбиралися наші кореспонденти.

На препарат "Ремдеcивір" надію покладають медики з усього світу. Раніше ним лікували лихоманку Ебола. А в квітні цього року дослідження показали, що "Ремдесивір" ефективний і для лікування коронавірусу. Скорочує термін хвороби з 15 до 11 днів. Під час першої хвилі пандемії уряди країн кинулися скуповувати запаси противірусного препарату. Але дані останнього дослідження заперечують попередні висновки. Виявилось, що "Ремдесивір" взагалі неефективний у важких випадках і малоефективний у легких.

Мартін Лендрей, професор медицини та епідеміології Оксфордського університету:

Якби курс лікування цим препаратом коштував 5 фунтів, і до того ж Ремдесивір був широкодоступним та, приміром, у формі таблеток, то картина була б іншою. Але це внутрішньовенна інфузія, яку здійснюють раз на добу протягом 5, а то й 10 днів. Та ще й коштує 2 тисячі доларів. А COVID-19 зовсім не рідкісне захворювання. І нам потрібне доступне та ефективне лікування.

Як виявилося, "Ремдесивір" взагалі не знижує ризик смерті від коронавірусу. Незначний позитивний ефект від нього спостерігається лише у легких випадках. Цей висновок зробили завдяки міжнародному клінічному дослідженню "Солідарність". У його рамках вивчають дію десятків препаратів. Так само неефективними при коронавірусі виявилися інтерферон, гідроксихлорохін та лопінавір.

Тедрос Гебрейесус, генеральний директор ВООЗ:

Дослідження "Солідарність" все ще триває і щомісяця до нього залучають по 2 тисячі пацієнтів. І ми оцінюємо інші лікарські препарати, зокрема моноклональні антитіла та нові противірусні медикаменти. На даний момент кортикостероїд Дексаметазон досі є єдиним терапевтичним засобом, який показав свою ефективність проти COVID-19.

А от "Дексаметазон" на третину знижує ризик смерті для пацієнтів на штучній вентиляції легень. І є ефективним саме при лікуванні найважчих випадків. Крім того, це недорогий стероїдний препарат. Його десятиліттями застосовують при алергії, астмі, менінгіті та багатьох інших захворюваннях.