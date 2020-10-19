Чернигов в "красной" зоне: какие изменения ждут жителей города [ Редактировать ]
С 19 октября Чернигов оказался в "красной зоне", в связи с этим график работы кафе и ресторанов изменили, а школьников отправили на каникулы. Об этом сообщает "112 Украина".
Кардинальных изменений в жизни города не произойдет. Впрочем, ограничительных мер не избежать. Согласно информации, которую сегодня утром мне предоставили в Черниговском городском совете, ограничительные меры будут лояльными к бизнесу.
Так, кафе и рестораны изменят график работы и будут работать до 21:00 и до 22:00.
Общеобразовательные учреждения города отправили школьников на каникулы, а художественные - на дистанционное обучение. На дистанционное планируют отправить и учителей: они будут работать из дома.
Также будут обращать внимание на соблюдение санитарных норм и масочного режима.
Ранее мы писали о том, что в Киеве 9 школ закрыли на карантин.
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