С 19 октября Чернигов оказался в "красной зоне", в связи с этим график работы кафе и ресторанов изменили, а школьников отправили на каникулы. Об этом сообщает "112 Украина".

Кардинальных изменений в жизни города не произойдет. Впрочем, ограничительных мер не избежать. Согласно информации, которую сегодня утром мне предоставили в Черниговском городском совете, ограничительные меры будут лояльными к бизнесу.

Так, кафе и рестораны изменят график работы и будут работать до 21:00 и до 22:00.

Общеобразовательные учреждения города отправили школьников на каникулы, а художественные - на дистанционное обучение. На дистанционное планируют отправить и учителей: они будут работать из дома.

Также будут обращать внимание на соблюдение санитарных норм и масочного режима.

Ранее мы писали о том, что в Киеве 9 школ закрыли на карантин.