В Киеве 9 школ закрыли на карантин [ Редактировать ]
В Киеве 9 школ закрыли на карантин из-за коронавируса у учителей. На самоизоляции находится также 621 класс. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.
На сегодня в городе закрыты на карантин 9 школ из-за случаев заболевания коронавирусом среди учителей. По три школы в Печерском и Оболонском районах, и по одной - в Подольском, Дарницком и Святошинском районах.
Также мэр заявил, что на самоизоляции находится 621 класс в 189 школах.
Всего больных коронавирусом школьников в нашем городе 605. Болеют также 485 педагогов.
Кроме этого в столице наблюдается увеличение заболеваемости коронавирусом в детских садах. В связи с этим временно были закрыты 92 группы в 79 садиках. Два детсада полностью закрыты на карантин.
Ранее сообщалось, пойдут ли дети в школу с ноября.
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