Суд запретил распространять пасквиль Кипиани о Стусе со лживой информацией о Медведчуке [ Редактировать ]
Дарницкий районный суд г. Киева 19 октября 2020 года принял решение по иску Виктора Медведчука о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Суд постановил, что в ряде фрагментов книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" нарушаются права Виктора Медведчука на уважение к достоинству, чести, неприкосновенности деловой репутации. Суд установил, что изложенная в книге информация о народном депутате является лживой и недостоверной.
Исходя из этого, суд постановил запретить распространять книгу до того, как указанные лживые фрагменты будут из нее изъяты.
Вахтангу Кипиани и ООО "Виват" при распространении информации, связанной с книгой под названием "Дело Василия Стуса", в прессе, на радио, телевидении, в сети Интернет и других СМИ запрещается использовать информацию, содержащуюся в разделе под названием "Уголовное дело № 5 - книга жизни и смерти Василия Стуса" и ряде других частей книги, которые дают возможность идентифицировать Виктора Медведчука как персонажа (действующее лицо) произведения без его согласия.
Кроме того, автор книги и издательство обязаны оплатить все судебные издержки.
Пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь"
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