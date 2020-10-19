Украинский курорт внезапно засыпало снегом (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 19 октября, в Карпатах замело снегом популярный горнолыжный курорт Драгобрат. Соответствующие снимки и видео показал Василий Молдавчук на своей странице в Facebook.
За ночь выпало 5-6 см снега.
Вот такое утро понедельника. Видим, как снежок продолжает падать, сколько его нападало за ночь... Небольшой ветер сегодня, но вы посмотрите, какой снегопад, настоящий зимний снегопад.
Драгобрат - самый высокий горнолыжный курорт в Карпатах на территории Закарпатской области, расположен на абсолютных высотах 1300-1700 м над уровнем моря.
Ранее мы писали о том, что в Украине введут программу предупреждения паводок.
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