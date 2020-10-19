У містах України розгорнуть додаткові ліжка в немедичних установах [ Редактировать ]
Додаткові ліжка в немедичних установах планують розгортати в Києві, Одесі та на Донеччині. Про це йшлося сьогодні на нараді в Офісі президента. За словами Володимира Зеленського, Національна служба здоров'я України цього місяця "законтрактувала" додатково 23 лікарні.
А ще перевірила наявність місць в інституті Національної академії медичних наук та лікарнях "Укрзалізниці". Також уряд перерахував понад півмільярда гривень субвенцій у регіони - для забезпечення киснем хворих на Ковід.
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