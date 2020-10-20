Самые раскрученные бренды на украинском рынке удобрений - "Ostchem" и "УкрАгро НПК" - попытались незаконно использовать недобросовестные трейдеры для повышения продаж своей продукции.

На рынке минеральных удобрений действуют мошенники. Компания "ТД УКР-АГРО" незаконно использует бренд предприятий Group DF для продажи своих удобрений потребителям и дезинформации участников рынка.

Об этом "Подробностям" сообщили в пресс-служба Group DF и Ostchem Дмитрия Фирташа.

Согласно заявлению Группы, компания "ТД УКР-АГРО" скопировала визуальные элементы бренда "УкрАгро НПК" и Ostchem - логотипы, дизайн и даже тексты. Более того, "ТД УКР-АГРО" указала на своем сайте, что якобы "входит в состав холдинга Ostchem", что не соответствует действительности.

"Мы уже не первый раз сталкиваемся с тем, что наши бренды пытаются клонировать, используя их репутацию на рынке для повышения продаж. Такие вопросы мы быстро решаем в юридической плоскости. С другой стороны, плагиат - это лучший комплимент. Если твой бренд пытаются копировать, это свидетельствует о хорошей репутации и признании. Это, в первую очередь, свидетельствует о качестве удобрений, которые поставляет наш азотный бизнес фермерам", - отметил Олег Арестархов, директор по корпоративным коммуникациям Group DF.

"Официально сообщаем, что "ТД УКР-АГРО" не имеет никакого отношения к ЧАО "УкрАгро НПК" и к другим компаниям азотного холдинга Ostchem и Group DF", - отмечается в заявлении компании. В компании подчеркнули, что адвокаты группы готовят соответствующие иски к компании "ТД УКР-АГРО".

"Служба безопасности и юридический отдел Group DF предпринимают все юридические и административные меры, чтобы остановить неправомерные действия недобросовестных поставщиков и защитить своих клиентов от возможных злоупотреблений".