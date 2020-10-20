В Турции на дне озера нашли древнюю церковь [ Редактировать ]
Церковь на дне озера/ Фото: habergazetesi.com.tr
В Турции, в озере Гага, на глубине 15 метров нашли развалины древней церкви. Об этом сообщает Haber Gazetesi.
Местных власти инициировали исследование.
Площадь озера Гага - 6 га, оно находится на севере страны, недалеко от черноморского побережья, в провинции Орду. Оно является естественной заповедной зоной. А после находки также будет зарегистрировано как археологический объект.
Ранее под Одессой нашли подводную лодку контрабандистов.
по теме
Похожи на нас: составлен точный портрет доисторического человека (фото)
Наши древние предки имели сходство с отражением, которое мы видим в зеркале каждое утро
Какое время суток самое продуктивное
Специалисты провели необычный эксперимент
Чем опасен сменный график работы
Ученые рассказали, что сменный график имеет последствия для организма на клеточном уровне
Вызывает шизофрению и болезнь Альцгеймера: у коронавируса нашли опасные побочные эффекты
Группа бразильских ученых провела исследование, в ходе которых выяснила, что коронавирус, даже перенесенный в легкой форме, может иметь весьма далеко идущие последствия