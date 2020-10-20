Церковь на дне озера/ Фото: habergazetesi.com.tr

В Турции, в озере Гага, на глубине 15 метров нашли развалины древней церкви. Об этом сообщает Haber Gazetesi.

Местных власти инициировали исследование.

Площадь озера Гага - 6 га, оно находится на севере страны, недалеко от черноморского побережья, в провинции Орду. Оно является естественной заповедной зоной. А после находки также будет зарегистрировано как археологический объект.

Ранее под Одессой нашли подводную лодку контрабандистов.