В среду, 21 октября, в Киеве группа поддержки обвиняемого по делу Павла Шеремета Андрея Антоненко перекрыла выезд с территории Шевченковского районного суда, где проходили слушания.

При помощи автомобиля перекрыли выезд, ворота закрыли. Суд принял решение оставить Антоненко под стражей, в это время участники акции на улице следили за ходом событий.

Когда с территории суда попыталась выехать полицейская машина - начались столкновения.

Силовики попытались разблокировать выезд, участники акции оказывали сопротивление и применяли петарды и дымовые шашки. На данный момент времени выезд по-прежнему заблокирован.

Напомним, суд отказался допрашивать Зеленского и Авакова.