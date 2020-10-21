Дело Шеремета: под зданием суда начались протесты [ Редактировать ]
В среду, 21 октября, в Киеве группа поддержки обвиняемого по делу Павла Шеремета Андрея Антоненко перекрыла выезд с территории Шевченковского районного суда, где проходили слушания.
При помощи автомобиля перекрыли выезд, ворота закрыли. Суд принял решение оставить Антоненко под стражей, в это время участники акции на улице следили за ходом событий.
Когда с территории суда попыталась выехать полицейская машина - начались столкновения.
Силовики попытались разблокировать выезд, участники акции оказывали сопротивление и применяли петарды и дымовые шашки. На данный момент времени выезд по-прежнему заблокирован.
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