Карантин "выгнал" спайдермена на Биг-Бен (видео) [ Редактировать ]
В Лондоне пожилой мужчина, одетый костюм супергероя "Человека-Паука", забрался на Биг-Бен. Об этом сообщает The Independent.
Пенсионер протестовал против введенных в стране карантинных ограничений и требовал немедленно их отменить.
Отмечается, что на культовом строении появилось два плаката с призывом не вводить ограничения третьего уровня серьезности.
Anti-tier 3 lockdown protester scales Big Ben scaffolding pic.twitter.com/kUKpWAGaEM— The Independent (@Independent) October 22, 2020
Ранее мы писали, что в Германии прошел масштабный антикарантинный протест. Митингующие устраивали схватки с полицией.
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