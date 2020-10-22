В Лондоне пожилой мужчина, одетый костюм супергероя "Человека-Паука", забрался на Биг-Бен. Об этом сообщает The Independent.

Пенсионер протестовал против введенных в стране карантинных ограничений и требовал немедленно их отменить.

Отмечается, что на культовом строении появилось два плаката с призывом не вводить ограничения третьего уровня серьезности.

Anti-tier 3 lockdown protester scales Big Ben scaffolding pic.twitter.com/kUKpWAGaEM — The Independent (@Independent) October 22, 2020

Ранее мы писали, что в Германии прошел масштабный антикарантинный протест. Митингующие устраивали схватки с полицией.