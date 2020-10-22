У Лондоні за 10 мільйонів доларів продали картину британського вуличного художника Бенксі. Це удвічі більше, ніж планували вторгувати. Полотно з назвою Show Me the Monet "Покажи мені Моне" Бенксі створив 15 років тому.

Примітно, що гра слів у назві співзвучна з висловом "Показуй гроші!", а образ скинутих у ставок візків із супермаркету покликаний привернути увагу до забруднення довкілля людством, що загрузло в споживацтві.