Рейтинг народної довіри: за кого готові голосувати жителі Миколаївщини [ Редактировать ]
Рейтинг народної довіри вже кілька тижнів поспіль досліджують соціологи в різних регіонах. За кого ж готові голосувати жителі Миколаївщини - дивіться далі.
Хто має шанси потрапити до Миколаївської обласної ради, якби вибори відбулися вже зараз, - дослідили в компанії "Українська соціологічна група". Більше ніж третина респондентів проголосували за "Опозиційну платформу - За життя". У "Слуг Народу" - на 10% відсотків менше. Третя - партія "Пропозиція".
Ситуація на виборах до міської ради схожа. Майже 32% голосів - в "Опозиційної платформи - За життя". Другі - "Слуги народу". Далі - "Пропозиція".
Святослав Денисенко, директор Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна":
Николаев неожиданно стал ареной жесткой борьбы, которая вышла за демократические рамки. И попытка заблокировать на уровне списков регистрацию "Оппозиционной платформы - За жизнь", и оспорить через суд, срывать встречи лидеров оппозиции с избирателями. Это серьезно повлияло на оценку жителей.
А от найбільші шанси поборотися за крісло мера мають чинний міський голова Олександр Сєнкевич і кандидат від "Опозиційної платформи - За життя".
по теме
Вибори-2020: "Опозиційна платформа - За життя" очолила рейтинг політичних вподобань виборців Донеччини
Якби місцеві вибори у Донецькій області відбулися зараз, фаворитом виборчих перегонів стала б "Опозиційна платформа - За життя". Як показало опитування Української соціологічної групи, ця сила отримала б більше, ніж половину всіх голосів
"Опозиційна платформа - За життя" очолила рейтинг політичних вподобань на Херсонщині
Якби місцеві вибори на Херсонщині відбулись уже зараз, - "Українська соціологічна група" провела дослідження вподобань українців
Політичне рейдерство: у Миколаєві намагаються недопустити до виборів "Опозиційну платформу - За життя"
Саботаж і тиск на суддів. В Миколаєві намагаються недопустити до виборів "Опозиційну платформу - за життя"
Місцеві вибори в Україні: як кандидати готуються до перегонів
Підтвердження живої демократії і прогресу. У посольстві Сполучених Штатів озвучили свої очікування від місцевих виборів 25 жовтня
Вибори-2020: "Опозиційна Платформа - За Життя" очолила рейтинг політичних вподобань українців на Херсонщині
Згідно досліджень, проведених компанією "Українська соціологічна група", якби вибори до Херсонської облради відбувались на момент опитування - найкращі шанси мала б партія "Опозиційна Платформа - За Життя"
Кого оберуть на виборах жителі Харківщини й Дніпропетровщини: соцопитування
Невдоволення ситуацією в Україні і тим, як живуть регіони, зростає. Такі результати опитування "Української соціологічної групи". Вона продовжує досліджувати електоральні уподобання українців у кожній області