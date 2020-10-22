Рейтинг народної довіри вже кілька тижнів поспіль досліджують соціологи в різних регіонах. За кого ж готові голосувати жителі Миколаївщини - дивіться далі.

Хто має шанси потрапити до Миколаївської обласної ради, якби вибори відбулися вже зараз, - дослідили в компанії "Українська соціологічна група". Більше ніж третина респондентів проголосували за "Опозиційну платформу - За життя". У "Слуг Народу" - на 10% відсотків менше. Третя - партія "Пропозиція".

Ситуація на виборах до міської ради схожа. Майже 32% голосів - в "Опозиційної платформи - За життя". Другі - "Слуги народу". Далі - "Пропозиція".

Святослав Денисенко, директор Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна":

Николаев неожиданно стал ареной жесткой борьбы, которая вышла за демократические рамки. И попытка заблокировать на уровне списков регистрацию "Оппозиционной платформы - За жизнь", и оспорить через суд, срывать встречи лидеров оппозиции с избирателями. Это серьезно повлияло на оценку жителей.

А от найбільші шанси поборотися за крісло мера мають чинний міський голова Олександр Сєнкевич і кандидат від "Опозиційної платформи - За життя".