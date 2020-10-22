Схожа ситуація і в Одесі. Там мерія збирається провести оцінку понад семисот об'єктів комунальної власності. Чи не стане це підготовкою до сумнівної приватизації майна? Питали наші кореспонденти.

Приміщення, горища, споруди по всій Одесі. Від кількох десятків до кількох тисяч квадратних метрів. Тендер на проведення оцінки комунальної власності оголосила місцева мерія. Загалом у списку - більш як сімсот об'єктів.

Руслан Головний, директор КУ "Муніципальна служба комунальної власності" Одеської міськради:

То есть и подвалы, и чердаки, и первые этажи, и вторые этажи, третьи - то есть это все объекты, которые имеют регистрацию за территориальной громадой города Одессы.

У мерії пояснюють: вони лише виконують новий Закон про оренду комунального майна, за яким усі такі об'єкти мають бути на балансі певної установи. Для цього, мовляв, і треба провести оцінку.

Руслан Головний, директор КУ "Муніципальна служба комунальної власності" Одеської міськради:

Необходима балансовая стоимость каждого обьекта при постановке на баланс. Данная работа проводится с целью эффективного управления имуществом.

А ось в Одеській облраді вважають: таким чином мерія готує черговий масштабний розпродаж комунальної власності. Йдеться про так звану орендну схему. Певним людям посадовці спочатку здають нерухомість в оренду, а потім ті отримують право приватизації майна за копійки.

Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Ряд чиновников, которые сейчас понимают, что у них последний дембельский аккорд, что они уже у власти не будут больше в мэрии, они сейчас хотят быстренько до первой сессии - сейчас же у нас выборы будут, после выборов будет время на установление результатов, а первая сессия городского совета будет уже где-то в середине ноября. Вот у них есть время до середины ноября чтоб быстро провести оценку, быстро заключать договора аренды, а дальше пусть хоть трава не расти.

Ба більше - кажуть депутати - такі об'єкти нові власники часто-густо перебудовують.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Те подвалы, те пристройки, те чердаки, которые продаются - фактически после продажи идет их реконструкция, и реконструкция их идет не по нормам, предусмотренным градостроительной документацией, законодательством, а просто как удобно тому или иному предпринимателю. И по поводу прожади: я думаю, что должен быть план продаж на следующий год: сколько из коммунальной собственности в процентном соотношении можно продать в этот, в следующий или в иной год. Потому что коммунальная собственность - она не безразмерная.

Тож депутати закликають громадськість уважно стежити за тим, як мерія оцінюватиме комунальну власність. Відомо, що переможця тендеру визначать другого листопада.