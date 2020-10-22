Підтвердження живої демократії і прогресу. У посольстві Сполучених Штатів озвучили свої очікування від місцевих виборів 25 жовтня. Про це у Твіттері написала тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін. А от як кандидати готуються до перегонів - дивіться у політичному дайжесті.

Кривий Ріг. Тут згадують річницю - 76 років із дня звільнення України від фашистів. Опозиційні політики кажуть: ця дата - не пішла в минуле. А стала нагадуванням про важкі часи.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

Празднования дня освобождения Украны это очень важно. Важно, что есть места в Украине, где чтят эту традицию. я бы сказал, что это обязаность нормального гражданина - чтить то, что произошло в 44-45 году. Когда советские силы победили немецко-фашистских захватчиков.

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Українці залишилися без нормальної медицини через провальні реформи. Про це сьогодні в Одесі говорив Микола Скорик - кандидат на посаду міського голови. Він вважає: насамперед треба модернізувати лікарні та забезпечити доплати медикам.

Микола Скорик, кандидат на посаду міського голови Одеси від "Опозиційної платформи - За життя":

Я очень надеялся и как депутат, и как гражданин, что события этой эпидемии - они дадут толчок к тому, что реформа прекратится и начнется нормальное финансирование медицинской сферы. С учетом взлета заболеваемости коронавирусом. Это должно стать толчком для спасения медицины, а не для окончательного его развала, как к сожалению, делает наша власть и центральная и к сожалению на уровне города.

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Наступного тижня почати моніторинг виконання парламентської постанови щодо борьтьби із епідемією. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила у Хмельницькому. На думку політика, зараз потрібне запровадження страхової медицини.

Юлія Тимошенко, народний депутат, голова партії "Батьківщина":

Тільки обовязкове медичне страхування. Ми, як команда поклали фундаментальний законопроект до парламенту. Там враховано практично увесь світовий досвід. Якщо ми приймемо цей закон - медицина матиме в 4 рази більше грошей.

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Безпечне голосування. У Києві спільні навчання провели служби, задіяні в організації виборчого процесу. Відпрацювали завезення документації до ТВК, дільничних комісій та взяття комісій під охорону.

Віталій Кличко, мер Києва, кандидат на посаду Київського міського голови:

Місто вже доставило на всі виборчі дільниці дезінфікуючи засоби та засоби індивідуального захисту. Кошти на це ми виділили з бюджету столиці. Аби забезпечити правопорядок і упередити надзвичайні ситуації - поліція столиці та рятувальники з суботи нестимуть службу в посиленому режимі.

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Кандидат на посаду київського міського голови Олександр Попов пропонує проект реформування столичної медицини. Йдеться не про одноразові доплати, а про дофінансування галузі коштом бюджету міста. І головне - без втрат.

Олександр Попов, кандидат на посаду Київського міського голови:

В 2013 мы разработали свой муниципальный подход для решения этой проблемы. Проекты, связанные с внедрением страховой медицины на основе местной кампании. Мы преследовали цель, чтобы в условиях недофинасирования государством, муниципалитет киевский взял на себя дополнительное финансирование.

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У місті Українка, під Києвом, жителі вийшли на пікет. Люди виступають проти ініціативи будівництва великої столичної кільцевої дороги, яку хочуть прокласти впритул до житлових будинків. У місті розпочали збирати підписи. А на сайті президента з'явилася петиція проти будівництва.

Тетяна Кучер, кандидат на посаду голови ОТГ міста Українка: