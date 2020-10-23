Выходные уже совсем близко. Самое время продумать, чем вы будете заниматься в эти два дня, чтобы превратить их в незабываемый отдых. Мы собрали для вас мероприятия, которые подготовили организаторы для киевлян на 24-25 октября.

Выставка "Україна на дотик"

В музее в темноте "Три после полуночи" пройдет выставка "Україна на дотик". В рамках выставки киевлянам предлагают прикоснуться к известным деятелям украинской культуры и политики, а также историческим памяткам, которые изображены на украинских купюрах 2014-2020 годов.

На выставке можно вслепую изучить бюсты Владимира Вернадского, Тараса Шевченка, Михаила Грушевского, а также потрогать здание Львоского оперного театра, башню Луцкого и многое другое.

Когда: ежедневно до 31 октября, с 12:00 до 22:00

Где: музей "Три после полуночи, улица О. Гочара, 48в

Вход свободный. Вся информация по ссылке

Утренние прогулки по Киеву

Организаторы приглашают на интересные утренние экскурсии по Киеву по разнообразным маршрутам: от Речного вокзала до церкви Николы Набережного, от Владимирской горки до костела, от Львовской площади до Пейзажной аллеи и многим другим. Прогулки раскрывают настоящую красоту Киева осенним утром.

Когда: ежедневно, с 10:00 до 11:00

Где: в зависимости от маршрута.

Сколько стоит: от 100 гривен, по предварительной записи. Узнать дополнительную информацию об экскурсиях и записаться можно по ссылке

Выставка "ЗІР"

Это выставка живописи и керамики художников Елены Придуваловой и Алексея Апполонова, которая состоялась единожды в селе Дымерка Черниговской области на руинах бывшей церкви. Туда творцы ездили с экспедицией в рамках биенале "Genius Loci/Геній місця". Теперь выставка состоится в Киеве.

Когда: 24-31 октября

Где: Национальный заповедник "София Киевская", улица Владимирская, 24

Билеты скоро поступят в продажу. Все подробности можна узнать по ссылке

Шоу LA MUSICA INTELLIGENTE

Это полнокупольное музыкальное шоу, в рамках которого прозвучат классические композиции эпох барокко и классицизма. Бессмертные творения Вивальди, Генделя, Моцарта и Баха прозвучат под куполом киевского планетария в сопровождении светового шоу.

Когда: 24 октября с 19:30

Где: Киевский Планетарий, Большая Васильковская, 57/3

Сколько стоит: от 550 гривен. Более подробно о шоу можно узнать здесь

Kiev Kills: Post Rock - Space Party II

Лучшие группы из Одессы и Киева сыграют пост-рок для всех любителей жанра. На концерте выступят одесситы The Best Pessimist и столичные Edwin Hubble, Nava, Seaeye.

Когда: 24 октября, с 18:00 до 23:00

Где: Арт-Клуб "Теплый Ламповый", улица Омеляновича-Павленка, 4/6

Сколько стоит: предпродажа 150 гривен, в день концерта - 200 гривен. Подробнее можно узнать по ссылке

Театр Теней TEULIS

Театр представит удивительное шоу, в котором сочетается пластика тела, актерское мастерство, оптические иллюзии и музыка. За полотном на сцене актеры творят чудеса, воплощая в жизнь фантазии.

Когда: 25 октября, с 16:00 до 19:00

Где: Киевская Консерватория им. И.П. Чайковского, Архитектора Городецкого 1-3/11

Сколько стоит: от 190 гривен. Подробнее о событии можно узнать здесь

Выставка фиалок

В конце октября пройдет выставка фиалок, где посетители смогут полюбоваться разными видами фиалок, пообщаться со специалистами по уходу и приобрести для себя приглянувшийся цветок.

Билет на выставку также действует для выставки аквариумных рыб, так что можно будет посмотреть еще и на красочных подводных жителей.

Когда: 24-25 октября, с 11:00 до 18:00, в воскресенье до 17:00

Где: Киевский Городской Дом Природы, улица Рогнединская, 3

Сколько стоит: полный билет - 30 гривен. Льготникам - 20 гривен. Подробности можно узнать по ссылке

Концерт "Amber Duimstra feat Denys Dontsov"

Джазовый концерт в исполнении американской певицы из Среднего Запада и сопровождении гитары порадует всех любителей джаза, соула и классики.

Когда: 24 октября

Где: бар GRAM, улица Сечевых Стрельцов, 21

Сколько стоит: 400 гривен. Более подробно о концерте по ссылке

Стендап и вино

Вечер воскресенья скрасят и подарят хорошее настроение украинские стендаперы Лера Мандзюк и Макс Вышинский, а также гость и Беларуси, который живет в Киеве уже больше десяти лет - Максим Коновал. Хороший юмор, жизненные шутки и вино - все что нужно для хорошего вечера.