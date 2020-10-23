В Україні погодили нове карантинне зонування [ Редактировать ]
7 тисяч 517 нових інфікувань серед українців зареєстрували минулої доби. 121 пацієнт помер від ускладнень. Найбільше недужих у Києві, на Харківщині, Одещині та Хмельниччині.
І маємо оновлену карту карантинного зонування. Від понеділка в "червоній" зоні опиняться вже десять обласних центрів: Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів, а також Сєвєродонецьк. Незважаючи на посилення обмежень, у цих містах продовжать роботу громадський транспорт, ТРЦ та магазини.
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