Незважаючи на посилення обмежень, у цих містах продовжать роботу громадський транспорт, ТРЦ та магазини

7 тисяч 517 нових інфікувань серед українців зареєстрували минулої доби. 121 пацієнт помер від ускладнень. Найбільше недужих у Києві, на Харківщині, Одещині та Хмельниччині.

І маємо оновлену карту карантинного зонування. Від понеділка в "червоній" зоні опиняться вже десять обласних центрів: Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів, а також Сєвєродонецьк. Незважаючи на посилення обмежень, у цих містах продовжать роботу громадський транспорт, ТРЦ та магазини.