По сусідству з хижаком: кошеня леопарда вчинило переполох в Івано-Франківську [ Редактировать ]
По сусідству з хижаком. В Івано-Франківську в звичайній квартирі живе кошеня леопарда - власники тварини тримають її як простого домашнього улюбленця, і навіть вигулюють на вулиці. Та ось сусіди від такої екзотики не в захваті.
Що загрожує зараз господарю хижака?
Така, десь дві-дві з половиною кішки, запригнула на парканчик озера, перепригнула його і почала так мурчати. Але таке щось ричить.
Франківчанка Анна пригадує зустріч із невідомим звіром. Жінка вигулювала собак, коли біля озера наткнулася на велику кішку. Тварина була без ошийника, і вільно гуляла вулицею з молодою дівчиною.
Анна Даніле, жителька Івано-Франківська:
Вона попросила відійти, бо він боїться собак. Я спитала: хто то він. Вона каже, то леопард.
Що то не жарт, а справжнє кошеня тигрової кішки жінка зрозуміла, коли про свою дивну зустріч розповіла в соцмережах. Інші жителі цього мікрорайону теж почали писати, що неодноразово бачили на вулиці хижака, щоправда у супроводі хлопця. Дехто навіть поділився фото та відео з твариною.
Анна Даніле, жителька Івано-Франківська:
Біля озера дуже популярне місце. Ну і якось стрьомно зустріти тут таку кицю. Тим більше, що леопард і не може керуватися людиною. Він не є безпечним. Леопард у природі харчується мавпами, а дитина за розміром саме підходить.
Експерти кажуть: леопард - один з найнебезпечніших хижаків. Як будь-яка дика тварина, потребує спеціального догляду, і жити в хатніх умовах просто не може.
Володимир Бучко, керівник центру реабілітації диких тварин Галицького національного природного парку:
Ми знаємо безліч нещасних випадків. Вона стане статево зрілою, почнуть грати гормони і вона стане агресивною.
Тигрова кішка занесена у Червону книгу. Найімовірніше, леопарда купили на "чорному" ринку. Законодавство про утримання диких тварин в Україні зараз дозволяє купувати хижаків всім охочим.
Володимир Бучко, керівник центру реабілітації диких тварин Галицького національного природного парку:
Біля колиб і ресторанів з'явилися клітки з ведмедями, рисями, вовками. І це вже стало якою дурною модою.
Продають диких тварин навіть в інтернеті. Ось один із сайтів, де безліч таких оголошень. Тут є і малюків тигрів, ведмедів, і навіть левів. Ціни різні від кількох тисяч доларів до десятків.
Хто власник леопарда, і де живе - ніхто не знає. Цей мікрорайон новий, більшість квартир орендують. В поліції почали перевірку. Опитали місцевих, які все ж вказали на будинок, біля якого найчастіше бачили тварину.
Христина Максимчак, начальниця сектору комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області:
Декілька днів дільничний офіцер іде до тої квартири, стукає в двері, проте ніхто двері не відчиняє. За таке порушення, що тримають дику тварину у будинку, зокрема у квартирі, передбачена конфіскація тварини.
Паралельно правоохоронці моніторять і соцмережі, опитують людей в яких є фото з тигровою кішкою. Самі ж мешканці розповідають: після того, як стався розголос, леопарда на вулиці вже понад тиждень ніхто не бачив.
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