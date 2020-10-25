У неділю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" мер Києва Віталій Кличко заявив, що готовий до дебатів у разі проведення другого туру виборів.

Так, під час ефіру кандидат від партії "Опозиційна платформа - За життя"Олександр Попов запропонував діючому меру поговорити про теперішнє і майбутнє Києва.

Дякую за вашу пропозицію. Я можу сказати, що вистроїлась така черга. Кожен з кандидатів мав бажання поспілкуватись з мером. Можете собі уявити, більше ніж 20 кандидатів. І кожна дискусія - це окремий день, до якого потрібно готуватись. Замість того, щоб працювати, я б займався останій місяць чи два виключно дискусіями. Тому, якщо буде другий тур, я готовий професійно дискутувати. І відповісти на всі запистаня, які є. Більш того, обозначити пріоритети, до яких Київ рухається останні 6 років.

Також Кличко заявив, що у Зеленського хочуть не допустити Попова до другого туру.