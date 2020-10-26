Україна звинуватила Угорщину у втручанні у місцеві вибори [ Редактировать ]
МЗС України звинуватило Угорщину у втручанні у місцеві вибори. Все через заяви голови зовнішньополітичного відомства Петера Сійярто. Той закликав українських угорців голосувати за одну з партій, що бере участь у виборах на Закарпатті та одного з кандидатів на посаду мера, який є представником угорської громади.
Навіть більше Сійярто також заявив, що жителі Закарпаття, які перебувають на території Угорщини, можуть їхати до України без проходження 14-денного карантину.
У вітчизняному МЗС заявили, що такі заяви ускладнюють розв'язання наявних проблем у відносинах між країнами.
по теме
У поліції назвали найпопулярніші порушення на виборах
Цьогорічні місцеві вибори відбулися спокійно, заявили у МВС. Загалом до правоохоронців надійшло 12 фейкових повідомлень про замінування дільниць у Київській, Одеській, Хмельницькій та Вінницькій областях
Віталій Кличко випередив своїх конкурентів на виборах мера Києва
За чинного міського голову проголосували майже 48% виборців. Другий Олександр Попов, у нього 8, 6 відсотка голосів, третій - Сергій Притула, трохи більш як 8 відсотків
Соцгрупа "Рейтинг" назвала причини неявки українців на вибори
19% не прийшли на виборчі дільниці через те, що не проживають за місцем прописки, 15% - зайняті в день виборів, 14% - не знали, за кого голосувати. Ще для 12% українців вибори нецікаві
Депутат від партії "Слуга народу" розповіла, коли чекати на прийняття закону про Референдум
У неділю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук, розповіла, коли очікувати на голосування за закон про референдум
"Не можна доводити вибори до абсурду", - голова КВУ
Кошель додав, що більша частина виборців негативно відносяться до резултатів голосування