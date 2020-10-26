У вітчизняному МЗС заявили, що такі заяви ускладнюють розв'язання наявних проблем у відносинах між країнами

МЗС України звинуватило Угорщину у втручанні у місцеві вибори. Все через заяви голови зовнішньополітичного відомства Петера Сійярто. Той закликав українських угорців голосувати за одну з партій, що бере участь у виборах на Закарпатті та одного з кандидатів на посаду мера, який є представником угорської громади.

Навіть більше Сійярто також заявив, що жителі Закарпаття, які перебувають на території Угорщини, можуть їхати до України без проходження 14-денного карантину.

У вітчизняному МЗС заявили, що такі заяви ускладнюють розв'язання наявних проблем у відносинах між країнами.